Andrzej Domański/fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
KRAJ I ŚWIAT

Rosną rachunki za gaz. Rząd chce uchronić domy przed wysokimi cenami, pomysł przedstawi w listopadzie

Andrzej Domański/fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię, a rozwiązania dotyczące rynku gazu zostaną zaprezentowane jeszcze w listopadzie - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

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- Dzisiaj mogę powiedzieć, że trwają prace. Na stole jest kilka rozwiązań i w najbliższych tygodniach ministrowie będą o tym informowali - powiedział Domański w Polsat News, odnosząc się do rosnących cen hurtowych zarówno gazu ziemnego, jak i energii elektrycznej. Dodał, że rozwiązania te należą do sfery kompetencji Ministerstwa Energii i to z tego resortu należy się spodziewać informacji na ich temat.

W środę ceny gazu w kontraktach notowanych na holenderskim hubie TTF przekroczyły 100 euro za MWh, po raz pierwszy od niemal czterech lat.

Andrzej Domański przypomniał, że na potrzeby przedsiębiorstw energochłonnych odpowiadać ma ustawa, którą przyjął niedawno Sejm. Poprawki do tej ustawy zgłosił w tym tygodniu Senat, w związku z czym ponownie trafiła ona do izby niższej.

Ustawa przewiduje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027–2030. Na ten cel zaplanowano łącznie 4,8 miliardów złotych do 2030 r. Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii.

Ustawa przewiduje również podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 milionów euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Stawka podatku miałaby wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego.

TAGI: ceny gazuceny energiiustawaSejmSenat
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