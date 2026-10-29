Wszystkich Świętych już za chwilę. Odwiedziliśmy groby zasłużonych dla Bydgoszczy [W dobrą stronę]

Jak powiedział wielki Bydgoszczanin Andrzej Szwalbe, pamięć jest przejawem naszej tożsamości, a dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy pamięć gra główną rolę. Wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK z Katarzyną Bogucką zatrzymał się na moment przy bydgoskim Cmentarzu Nowofarnym.

Na tej nekropolii znajduje się wiele pomników osób zasłużonych dla Bydgoszczy: Felicji Krysiewiczowej, Jana Teski czy ks. Ryszarda Markwarta, który jest założycielem Cmentarza Nowofarnego.





- Niestety zginął tragicznie, nie doczekał poświęcenia tego miejsca, które nastąpiło w 1907 roku - mówił w audycji ks. prof. Grzegorz Barth, proboszcz Katedry świętego Marcina i świętego Mikołaja.Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy powiedział o zeszłorocznej zbiórce pieniędzy na rzecz renowacji nagrobka Felicji Krysiewiczowej.- Rozmawiałem z firmą wykonawczą Zakład Kamieniarski Szumiński. Dlaczego o tym mówię? Okazuje się, że obecny wykonawca, który robił renowację to wnuk kamieniarza, który ten pomnik zbudował - poinformował.W związku z uroczystością Wszystkich Świętych zmieniona zostanie organizacja ruchu, nad którego płynnością już czuwa policja.- Jeżeli miałbym coś doradzić ludziom udającym się na cmentarze to to, by w miarę możliwości jechali komunikacją miejską - mówił kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. - Może się okazać, że autobusem bądź tramwajem dojedziemy na cmentarz zdecydowanie szybciej - dodał.Katarzyna Bogucka rozmawiała także z panią Teresą, sprzedawczynią z przycmentarnego stoiska handlowego, które od 28 lat oferuje znicze czy wiązanki.- Starsi wolą tradycyjne lampiony, a młodzi szukają różnych napisów - wytłumaczyła rozmówczyni.