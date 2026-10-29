Wszystkich Świętych już za chwilę. Odwiedziliśmy groby zasłużonych dla Bydgoszczy [W dobrą stronę]

Jak powiedział wielki Bydgoszczanin Andrzej Szwalbe, pamięć jest przejawem naszej tożsamości, a dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy pamięć gra główną rolę. Wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK z Katarzyną Bogucką zatrzymał się na moment przy bydgoskim Cmentarzu Nowofarnym.
Na tej nekropolii znajduje się wiele pomników osób zasłużonych dla Bydgoszczy: Felicji Krysiewiczowej, Jana Teski czy ks. Ryszarda Markwarta, który jest założycielem Cmentarza Nowofarnego.
Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy powiedział o zeszłorocznej zbiórce pieniędzy na rzecz renowacji nagrobka Felicji Krysiewiczowej.
W związku z uroczystością Wszystkich Świętych zmieniona zostanie organizacja ruchu, nad którego płynnością już czuwa policja.
ZOBACZ: Wszystkich Świętych 2026 w regionie. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska [przewodnik]
Katarzyna Bogucka rozmawiała także z panią Teresą, sprzedawczynią z przycmentarnego stoiska handlowego, które od 28 lat oferuje znicze czy wiązanki.