Decyzjom o wyłączeniu z użytkowania kamienic w Ciechocinku przyjrzy się wojewódzki inspektor

Czy w decyzjach podejmowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczących stanu budynków w Ciechocinku mogły pojawić się błędy?

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które odwołało się od decyzji o wyłączeniu z użytkowania trzech kamienic (przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza) twierdzi, że decyzję wydano błędnie.



- Konieczne jest ustalenie przez organ (nadzór budowlany - przyp. red.) w postępowaniu dowodowym takiego stanu budynku, który bezpośrednio grozi zawaleniem. Powinna być dokonana przez organ szczegółowa analiza. Decyzja wydana w takim kształcie i na tej podstawie niesie bardzo daleko idące konsekwencje społeczne. Dlatego się odwołaliśmy - argumentował na konferencji prasowej Przemysław Ziemecki, radca prawny i pełnomocnik CTBS.



Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, sprawa w najbliższych dniach ma trafić do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.



- Jeżeli otrzymamy dokumenty związane z tą sprawą, to przede wszystkim bardzo dokładnie się z nią zapoznamy, przeanalizujemy wszystkie dokumenty i albo utrzymamy decyzję powiatowego inspektora, albo ją uchylimy. Zdecyduje treść dokumentów, które będą nam przekazane i fakt, czy decyzja powiatowego inspektora była wydana poprawnie czy nie - mówi Marek Chorzępa, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

