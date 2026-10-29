Wraca temat zabiegu u syna Tomasza Lenza w Aleksandrowie. Czy doszło do złamania tajemnicy?

W tej sprawie śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Pojawiły się sygnały, że mogło dojść do złamania tajemnicy dziennikarskiej. Ta sama jednostka nadzoruje też inne postępowanie - dotyczące podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wracamy do sprawy zabiegu u syna senatora Tomasza Lenza, do którego miało dojść z pominięciem procedur w marcu tego roku w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Wirtualna Polska poinformowała, że doszło do przesłuchania prezesa szpitala, Mariusza Trojanowskiego. Prokurator miał zażądać od szefa lecznicy wydania telefonu.



- Komunikacja między dyrektorem a dziennikarzem może zawierać informacje niezwiązane ze sprawą zabiegu, a istotne z punktu widzenia partii rządzącej. Lenz jako strona postępowania może mieć dostęp do akt sprawy – stwierdził dziennikarz Wirtualnej Polski, Michał Janczura.



Czy mogło dojść do złamania tajemnicy dziennikarskiej? Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, m.in.: „prokurator - wykonując swoje obowiązki - nie podejmował działań mających na celu uzyskanie od dziennikarza informacji objętych tajemnicą dziennikarską, w szczególności dotyczących jego źródeł informacji. Nie występowano o wykaz połączeń telefonicznych dziennikarza ani nie zabezpieczono jego telefonu”.



Prokuratura potwierdza, że doszło do czynności procesowych podejmowanych wobec osoby niebędącej dziennikarzem. W dalszej części oświadczenia czytamy: „w ramach tych czynności zabezpieczono telefon, który w ocenie prokuratora mógł zostać wykorzystany do nieuprawnionego przekazania takich danych. Celem podjętych czynności było ustalenie, czy doszło do nieuprawnionego ujawnienia danych, dotyczących zdrowia pacjenta, a jeżeli tak – kto ponosi za to odpowiedzialność. Czynności te nie były ukierunkowane na pozyskanie informacji o innych źródłach dziennikarskich ani działalności redakcji – informuje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.



Mariusz Trojanowski odmówił nam udzielenia komentarza w tej sprawie.

Szpital po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia musiał zapłacić 134 tysiące złotych kary w związku z zabiegiem u syna Tomasza Lenza.

Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, lecznica domaga się zwrotu pieniędzy od lekarzy, którzy mieli przeprowadzić zabieg.

Pełna treść oświadczenia poniżej





Odnosząc się do doniesień, które pojawiły się w przestrzeni medialnej w związku z prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy postępowaniem przygotowawczym o sygn. 3006-3-Ds.23.2026, przedstawiam stanowisko dotyczące podjętych przez prokuratora działań procesowych w niniejszej sprawie.

Dochodzenie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 266 § 1 k.k. i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. nieuprawnionego ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową oraz danych dotyczących zdrowia pacjenta.

Obowiązkiem organów ścigania jest wyjaśnienie okoliczności będących przedmiotem postępowania – w tym wypadku opisanych w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokurator jest w tym zakresie związany tzw. zasadą legalizmu.

Celem podjętych dotąd w ramach przedmiotowego dochodzenia czynności było ustalenie okoliczności związanych z podejrzeniem nieuprawnionego ujawnienia informacji objętych tajemnicą lekarską oraz danych dotyczących zdrowia pacjenta. Ich nieuprawnione ujawnienie może bowiem stanowić przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator – wykonując swoje obowiązki – nie podejmował działań mających na celu uzyskanie od dziennikarza informacji objętych tajemnicą dziennikarską, w szczególności dotyczących jego źródeł informacji.

Nie występowano o wykaz połączeń telefonicznych dziennikarza ani nie zabezpieczono jego telefonu.

Co więcej, po uzyskaniu stanowiska redakcji Wirtualnej Polski Media S.A. z 2 lipca 2026 r., dotyczącego ochrony źródeł informacji, prokurator odstąpił od przeprowadzenia czynności procesowych z autorem materiału prasowego, respektując ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Tajemnica dziennikarska została uregulowana w art. 15 ustawy – Prawo prasowe.

Przepis ten stanowi, że „dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:

danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich”.

Obowiązek ten dotyczy również innych osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.

Tymczasem okoliczności wymagające weryfikacji w ramach postępowania 3006-3-Ds.23.2026 ustalano w oparciu o czynności procesowe podejmowane wobec osoby niebędącej dziennikarzem, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na nieuprawnionym ujawnieniu danych dotyczących zdrowia pacjenta.

W ramach tych czynności zabezpieczono telefon, który w ocenie prokuratora mógł zostać wykorzystany do nieuprawnionego przekazania takich danych.

Celem podjętych czynności było ustalenie, czy doszło do nieuprawnionego ujawnienia danych dotyczących zdrowia pacjenta, a jeżeli tak – kto ponosi za to odpowiedzialność. Czynności te nie były ukierunkowane na pozyskanie informacji o innych źródłach dziennikarskich ani działalności redakcji.

Podnoszone w mediach twierdzenia sugerujące „obejście” przez prokuratora przepisów regulujących tajemnicę dziennikarską należy oceniać w kontekście rzeczywistego celu i zakresu przeprowadzonych czynności procesowych. Prokurator podejmuje decyzje na podstawie przepisów prawa, zaś jego ustawowym obowiązkiem jest osiągnięcie celów postępowania przygotowawczego z poszanowaniem obowiązujących regulacji, w tym gwarancji ochrony źródeł dziennikarskich wynikających z prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.



