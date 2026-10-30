Toruński Młody Las ma już 80 lat. /fot. Michał Zaręba
Toruń

Wzruszające spotkanie po latach wychowanków domu dziecka Młody Las w Toruniu

Toruński Młody Las ma już 80 lat. /fot. Michał Zaręba

Wspomnienia sprzed lat są żywe. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki obyła się uroczysta gala z okazji 80-lecia działalności Młodego Las w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta, byli i obecni wychowankowie.

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- Zamieszkałam w Młodym Lesie w 1971 roku, byłam tu przez całą szkołę średnią. Mama bardzo nas kochała, ale nie miała pieniędzy. To dostałam pierwsze długie kozaki, płaszcz fajny, mam stąd piękne wspomnienia - mówi jedna z wychowanek.

- Młody Las zmienił praktycznie wszystko. Dzięki niemu wyszłam na dobrego człowieka, wykształconego. Dla mnie to był prawdziwy dom - mówi inna.

- Najważniejszym zadaniem, które realizujemy, jest dbałość o poczucie bezpieczeństwa u naszych dzieci. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników udaje nam się to osiągać -mówi dyrektorka Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Violetta Wieczerzak.

Więcej o losach wychowanków i historii Młodego Lasu, można usłyszeć w reportażu Michała Zaręby pt. „Miejsca, które zostają w człowieku”, w audycji Ziarna Losu.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: Młody Lasdom dzieckajubileusz
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