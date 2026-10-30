Wzruszające spotkanie po latach wychowanków domu dziecka Młody Las w Toruniu

Wspomnienia sprzed lat są żywe. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki obyła się uroczysta gala z okazji 80-lecia działalności Młodego Las w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta, byli i obecni wychowankowie.

- Zamieszkałam w Młodym Lesie w 1971 roku, byłam tu przez całą szkołę średnią. Mama bardzo nas kochała, ale nie miała pieniędzy. To dostałam pierwsze długie kozaki, płaszcz fajny, mam stąd piękne wspomnienia - mówi jedna z wychowanek.





- Najważniejszym zadaniem, które realizujemy, jest dbałość o poczucie bezpieczeństwa u naszych dzieci. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników udaje nam się to osiągać -mówi dyrektorka Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Violetta Wieczerzak.