Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Kierowca osobówki jechał pod prąd [aktualizacja]

Do tragicznego wypadku doszło nocą w Bąkowie w powiecie świeckim. Kierowca wjechał na autostradę prawidłowo, ale zawrócił i jechał pod prąd, wtedy zderzył się z ciężarówką - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Bąkowie - na autostradzie A 1 pomiędzy Warlubiem a Nowymi Marzami - zginął 45-letni kierowca osobówki. Jechał pod prąd. Do wypadku doszło ok. godz. 3 w nocy.



Ze wstępnych informacji od policjantów wynika, że kierowca wjechał na autostradę prawidłowo, ale w pewnym momencie zawrócił. Wtedy doszło do wypadku.



- Kierowca ciężarówki był trzeźwy, a oznakowanie na autostradzie jest prawidłowe - przekazuje Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Małgorzata Frukacz ze świeckiej policji.



Szczegółowe okoliczności zdarzenia policjanci ustalają pod nadzorem prokuratury.