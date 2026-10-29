Do wypadku doszło na A1 w Bąkowie/ Fot. KP PSP Świecie
Świecie nad Wisłą

Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Kierowca osobówki jechał pod prąd [aktualizacja]

Do wypadku doszło na A1 w Bąkowie/ Fot. KP PSP Świecie

Do tragicznego wypadku doszło nocą w Bąkowie w powiecie świeckim. Kierowca wjechał na autostradę prawidłowo, ale zawrócił i jechał pod prąd, wtedy zderzył się z ciężarówką - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

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W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Bąkowie - na autostradzie A 1 pomiędzy Warlubiem a Nowymi Marzami - zginął 45-letni kierowca osobówki. Jechał pod prąd. Do wypadku doszło ok. godz. 3 w nocy.

Ze wstępnych informacji od policjantów wynika, że kierowca wjechał na autostradę prawidłowo, ale w pewnym momencie zawrócił. Wtedy doszło do wypadku.

- Kierowca ciężarówki był trzeźwy, a oznakowanie na autostradzie jest prawidłowe - przekazuje Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Małgorzata Frukacz ze świeckiej policji.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia policjanci ustalają pod nadzorem prokuratury.

Mówi mł.asp. Małgorzata Frukacz
Gdzie: Świecie nad Wisłą
Uwaga: Na sygnale
TAGI: A1wypadekśmiertelny wypadek
Do wypadku doszło na A1 w Bąkowie/ Fot. KP PSP Świecie
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