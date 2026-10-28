Pierwsze decyzje nowego szefa okręgu PiS w Bydgoszczy. „Mamy nadzieję, że stworzymy klub”

Z listy członków PiS skreślono Annę Maćkowską i Radosława Kempinskiego, bo udzielają się w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem PiK Paweł Szrot.

Decyzja nowego szefa bydgoskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości ma związek z rozłamem w strukturach partii, a co za tym idzie - z rosnącym konfliktem w klubie radnych bydgoskiej prawicy.



Rezygnację z członkostwa w klubie złożyła w tym tygodniu radna PiS Grażyna Szabelska.



- Funkcjonowanie dalej radnych Prawa i Sprawiedliwości w strukturze, która została powołana przez jednego z członków stowarzyszenia Rozwój Plus, posła Łukasza Schreibera, zaczyna tracić podstawy istnienia. Liczę na to, że damy radę stworzyć w radzie miasta klub Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, że to będzie jego reaktywacja - mówi Grażyna Szabelska.



Nadzieję na powstanie oddzielnego klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrażał już szef bydgoskiego okręgu poseł Paweł Szrot, twierdząc, że nadszedł czas na jasną i czytelną tożsamość partyjną. Obecnie w skład Bydgoskiej Prawicy wchodzą politycy PiS, Konfederacji oraz osoby bezpartyjne.