Paweł Szrot/fot. Radek Pietruszka
Bydgoszcz

Pierwsze decyzje nowego szefa okręgu PiS w Bydgoszczy. „Mamy nadzieję, że stworzymy klub”

Paweł Szrot/fot. Radek Pietruszka

Z listy członków PiS skreślono Annę Maćkowską i Radosława Kempinskiego, bo udzielają się w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem PiK Paweł Szrot.

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Decyzja nowego szefa bydgoskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości ma związek z rozłamem w strukturach partii, a co za tym idzie - z rosnącym konfliktem w klubie radnych bydgoskiej prawicy.

Rezygnację z członkostwa w klubie złożyła w tym tygodniu radna PiS Grażyna Szabelska.

- Funkcjonowanie dalej radnych Prawa i Sprawiedliwości w strukturze, która została powołana przez jednego z członków stowarzyszenia Rozwój Plus, posła Łukasza Schreibera, zaczyna tracić podstawy istnienia. Liczę na to, że damy radę stworzyć w radzie miasta klub Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, że to będzie jego reaktywacja - mówi Grażyna Szabelska.

Nadzieję na powstanie oddzielnego klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrażał już szef bydgoskiego okręgu poseł Paweł Szrot, twierdząc, że nadszedł czas na jasną i czytelną tożsamość partyjną. Obecnie w skład Bydgoskiej Prawicy wchodzą politycy PiS, Konfederacji oraz osoby bezpartyjne.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: klub PiSRozwój PlusBydgoska Prawica
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