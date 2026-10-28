Legenda tenisa zagrała po raz ostatni. Stan Wawrinka przegrał i odwiesił rakietę na kołek

Trzykrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, szwajcarski tenisista Stan Wawrinka, rozegrał ostatni mecz w karierze sportowej. Podczas turnieju ATP w Bazylei uległ Czechowi Jiriemu Lehecce 5:7, 6:7.

41-letni Wawrinka ogłosił w zeszłym roku, że przejdzie na emeryturę z końcem sezonu 2026, 24 lata po rozpoczęciu zawodowej kariery. Przez tyle lat zawodnik zdobył 16 tytułów ATP. Najważniejsze są oczywiście tytuły wielkoszlemowe – Australian Open 2014, Roland Garros 2015 oraz US Open 2016. W jego dorobku jest też złoto olimpijskie w grze podwójnej z 2008 roku.



W ostatnich latach Wawrinka cieszył oko kibiców, ale już nie nawiązał do swoich największych osiągnięć. Po raz ostatni w finale zagrał w 2019 roku. Ostatni mecz z kolei rozegrał w trwającym turnieju w Bazylei. Przed swoją publicznością odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając z rozstawionym Lechecką.



– W swojej karierze chciałem dać z siebie wszystko, niczego nie żałować, zawsze walczyć, zawsze dawać z siebie 100 procent w każdym meczu z szacunku do siebie, do przeciwnika, do turnieju, do kibiców, do wszystkich. To zawsze było najważniejsze przez ponad 20 lat i tylko w ten sposób można odejść z tego sportu: bez żalu – podsumował Wawrinka.