W Bydgoszczy powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. /fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Tutaj uratują czyjeś życie. Powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

W Bydgoszczy powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. /fot. Monika Siwak

Natychmiastową darmową poradę specjalisty będzie można uzyskać w Centrum Zdrowia Psychicznego, które powstaje przy Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Przy ulicy Sułkowskiego jest już wykop na podziemny parking.

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Oprócz gabinetów psychologów i psychiatrów będzie tam również psychiatryczny oddział dzienny dla 20 osób. W symbolicznym wbijaniu łopat uczestniczyli marszałek województwa Piotr Całbecki i jego zastępca Zbigniew Ostrowski, którzy podkreślali potrzebę tworzenia coraz większej liczby takich placówek.

Szef Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego Wiesław Kiełbasiński zapewnia, że ma kadrę do nowego miejsca.

- Nasze marzenia się ziściły. Budujemy piękne centrum zdrowia psychicznego, które będzie służyło naszym chorym. Będzie to pomoc, która będzie od razu udzielana. Po prostu jestem szczęśliwy. Być może uratujemy parę istnień - podkreśla.

- 40 procent populacji według Światowej Organizacji Zdrowia dzisiaj korzysta z porad psychiatrycznych, psychologicznych. To znaczy, że blisko połowa nas boryka się z problemami psychicznymi. Takie miejsca leczą, pomagają w sytuacji kryzysowej. Największym problemem jest po prostu brak umiejętności komunikowania się ludzi między sobą - dodaje Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Segment psychiatryczny staje się niezwykle ważny. To wynika z zatrważających statystyk i prognoz, które tworzą specjaliści, Mówią, że w 2035 roku główną przyczyną śmierci będą choroby psychiatryczne. To bardzo szeroko rozumiane. Także te, które są w otoczeniu innych schorzeń - zaznacza Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Mamy do czynienia z obiektem o powierzchni 2300 metrów kwadratowych, cztery kondygnacje, jedna podziemna. Koszt inwestycji to blisko 17 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Europejskich dla Kujaw i Pomorza to 85 proc. - wylicza Jarosław Wiarski, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych.

Centrum (budowane przez firmę Dolmar) ma być otwarte pod koniec przyszłego roku i objąć pomocą ponad 100 tysięcy mieszkańców m.in. Osiedla Leśnego w Bydgoszczy oraz Niemcza i Osielska.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: centrum zdrowia psychicznegopomoczdrowiebydgoszczszpital
W Bydgoszczy powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. /fot. Monika Siwak W Bydgoszczy powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. /fot. Monika Siwak W Bydgoszczy powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. /fot. Monika Siwak
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