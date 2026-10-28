Pierwszego dnia wydarzenia odbył się wykładokoncert Juliana Paprockiego (na zdjęciu). /fot. Fundacja Koherencje
Bydgoszcz

Religia, muzyka i pytania bez prostych odpowiedzi. Filozofowie spotkali się w Bydgoszczy

Pierwszego dnia wydarzenia odbył się wykładokoncert Juliana Paprockiego (na zdjęciu). /fot. Fundacja Koherencje

Czym jest doświadczenie religijne i czy w różnych kulturach oznacza to samo? Jaką rolę odgrywa religia we współczesnym świecie? Z takimi pytaniami mierzą się badacze z całej Polski, którzy zjechali na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Okazją jest piąta edycja Bydgoskich Spotkań Filozoficznych, która potrwa do 28 października.

Cykl konferencji organizują Fundacja Koherencje oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To dyskusje z pogranicza filozofii, religioznawstwa, psychologii i kulturoznawstwa.

Spotkania poświęcone są różnym zagadnieniom z zakresu filozofii religii, ale pokazują też, jak filozofia łączy się z… muzyką. Pierwszy dzień wydarzenia zakończył się wykładokoncertem Juliana Paprockiego, pierwszego klarnecisty orkiestry Polskiej Opery Królewskiej, a także członka zespołu muzyki najnowszej Chain Ensemble i formacji Flow Unit.

W relacji Polskiego Radia PiK z pierwszego dnia spotkań Natasza Trzebuchowska rozmawiała z organizatorem wydarzenia Antonim Torzewskim, prof. UKW dr hab. Anną Szarapką, Julianem Paprockim oraz dr. Dawidem Rogaczem z UAM.

Całej rozmowy można posłuchać poniżej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowy plan konferencji znajduje się TUTAJ.

Rozmowa Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: religiafilozofiadyskusjakoncertukwbydgoszczbydgoskie spotkania filozoficzne
Pierwszego dnia wydarzenia odbył się wykładokoncert Juliana Paprockiego (na zdjęciu). /fot. Fundacja Koherencje Pierwszego dnia wydarzenia odbył się wykładokoncert Juliana Paprockiego (na zdjęciu). /fot. Fundacja Koherencje Pierwszego dnia wydarzenia odbył się wykładokoncert Juliana Paprockiego (na zdjęciu). /fot. Fundacja Koherencje
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