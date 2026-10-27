Pałac wypuścił dwie szanse i wrócił z Opola bez punktów. UNI wygrało w trzech setach

Bydgoszczanki miały swoje momenty, ale nie potrafiły zamknąć najważniejszych fragmentów spotkania. Metalkas Pałac Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z UNI Opole 0:3 w meczu 4. kolejki TAURON Ligi Kobiet.

Najwięcej niedosytu może pozostawić pierwszy set. Pałac prowadził w końcówce 24:22 i miał dwie piłki setowe, ale gospodynie obroniły się, przejęły inicjatywę i wygrały cztery kolejne akcje.



Jeszcze większą przewagę Bydgoszczanki zbudowały na początku drugiej partii. Było już 11:4, lecz z czasem coraz większym problemem stawało się przyjęcie. UNI konsekwentnie odrabiało straty, a przy stanie 17:17 mecz praktycznie zaczynał się od nowa. W końcówce ponownie więcej jakości zachowały Opolanki.



Trzeci set był już najbardziej zdecydowany. Pałac długo utrzymywał kontakt, ale w decydującej fazie gospodynie lepiej radziły sobie w ataku i na zagrywce.



UNI Opole – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (26:24, 25:22, 25:19)