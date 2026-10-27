Olimpia Grudziądz przegrała po pięciu pojedynkach. Orlicz lepszy w Suchedniowie

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz przegrała na wyjeździe z KS Orliczem 1924 Suchedniów 2:3 w 7. kolejce LOTTO Superligi. Grudziądzanie dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale decydujący pojedynek należał do gospodarzy.

Spotkanie rozpoczęło się od wyraźnej porażki Rafała Formeli z Dením Kožulem. Do remisu doprowadził Vladislav Ursu, który pokonał Roberta Gardosa 3:1.



Najbardziej zacięty był trzeci pojedynek. Jeongwoo Park odrobił dwusetową stratę w starciu z Damianem Węderlichem, ale w decydującej partii lepszy okazał się zawodnik Orlicza. Olimpia jeszcze raz wróciła do meczu dzięki Ursu, który wygrał z Kožulem 3:1.



O wszystkim zdecydowało piąte starcie. Gardos nie pozostawił większych szans Formeli i zapewnił gospodarzom zwycięstwo 3:2.



KS Orlicz 1924 Suchedniów – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz 3:2

Deni Kožul – Rafał Formela 3:0

Robert Gardos – Vladislav Ursu 1:3

Damian Węderlich – Jeongwoo Park 3:2

Deni Kožul – Vladislav Ursu 1:3

Robert Gardos – Rafał Formela 2:0