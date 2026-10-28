Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk
Bydgoszcz

Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków [zdjęcia]

Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk

Woda, która dociera do kranów w domach Bydgoszczan, będzie badana jeszcze dokładniej. Na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji zostało otwarte Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków.

Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane
Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane
Mieszkańcy trzech kamienic w Ciechocinku mają kilka dni na wyprowadzkę. Wyrażają sprzeciw
Woda z kranów we włocławskim szpitalu nie nadaje się do picia. Lecznica ratuje się mineralną

Znaczenie nowego laboratorium podkreśla Monika Żyro-Ostrowska, kierowniczka placówki.

- To jest nasza misja: badania chemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi oraz badania fizyczne i chemiczne ścieków. Po to powstało laboratorium, po to korzystamy z nowych technologii, po to nam nowy sprzęt, żebyśmy sprostali wyzwaniom i mieli pewność, że woda, która leci z kranu, jest wodą dobrą, zdrową i można ją spożywać bezpośrednio. Pracują tu ludzie, którzy są bardzo zaangażowani. Ich zapał, dociekliwość, chęć pogłębiania wiedzy są dla mnie zawsze budujące i inspirujące - mówiła Monika Żyro-Ostrowska.

Budowa nowoczesnego laboratorium kosztowała ponad 27 milionów złotych.

Relacja Marcina Kupczyka
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: laboratoriumCentralne Laboratorium Badania Wody i ŚciekówBydgoszczwoda bydgoskaMWiK w Bydgoszczykranówkaściekibadania
Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków/ Fot. Marcin Kupczyk
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja „Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]
następna informacja Planowała zabójstwo w szkole? Policjanci ze Żnina zatrzymali podejrzaną 17-latkę

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Zderzenie osobówek w centrum Bydgoszczy. Wały Jagiellońskie zablokowane [zdjęcia]

Zderzenie 4 samochodów osobowych na Zbożowym Rynku w Bydgoszczy. Nie ma osób poszkodowanych, ale trwa akcja służb.

JW
2026-10-28, 10:49
Żnin

Planowała zabójstwo w szkole? Policjanci ze Żnina zatrzymali podejrzaną 17-latkę

Żnińscy funkcjonariusze zatrzymali 17-latkę, która miała przygotowywać się do zabójstwa pracownika jednej ze szkół.

JW
2026-10-28, 10:27
Bydgoszcz

Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków [zdjęcia]

Woda, która dociera do kranów w domach Bydgoszczan, będzie badana jeszcze dokładniej. Na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji zostało otwarte Centralne…

Marcin Kupczyk DW
2026-10-28, 10:00
REGION

„Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]

Czy Kujawsko-Pomorskie ma wspólną tożsamość? Czy naszą siłą powinna być unifikacja lub różnorodność? Gościem Rozmowy dnia była Agnieszka Kowalkowska…

Agnieszka Marszał JW
2026-10-28, 09:00
Bydgoszcz

Kaloryfery nie grzeją, temperatura w mieszkaniu spada nawet do sześciu stopni. Zarządca kamienicy wyjaśnia

Problem z ogrzewaniem ma Słuchaczka mieszkająca w kamienicy przy ulicy Dworcowej 88 w Bydgoszczy, która zgłosiła się do naszej redakcji. Mówi, że kaloryfery…

Bartosz Nawrocki
2026-10-28, 06:50
Bydgoszcz

Skąd się bierze ciepło? Odpowiedzi szukaliśmy w bydgoskiej elektrociepłowni [W dobrą stronę]

Wozem transmisyjnym Polskiego Radia PiK pojechaliśmy do bydgoskiej elektrociepłowni. Widzieliśmy „mózg” fabryki oraz ekologiczne urządzenia. Sprawdziliśmy…

Mariusz Luda DW
2026-10-27, 22:12
Włocławek

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego rok temu Włocławianina. Śledztwo doprowadziło nad Bałtyk

Mężczyzna nie żyje. Wszystko wskazuje na to, że Wisła poniosła jego ciało aż do Bałtyku.

Marek Ledwosiński DW
2026-10-27, 21:20
Grudziądz

Proces w sprawie unieważnienia referendum w Radzyniu Chełmińskim nie poszedł po myśli protestujących

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił protesty dotyczące ważności referendum w Radzyniu Chełmińskim - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK.

Marcin Doliński DW
2026-10-27, 20:00
Włocławek

Trwa śledztwo po pożarze świetlicy. Zatrzymany mężczyzna trafił do szpitala

Mężczyzna, który zdaniem policjantów mógł podpalić świetlicę w Woli Sosnowej, jest poparzony. Na razie nie usłyszał zarzutów.

Marek Ledwosiński DW
2026-10-27, 19:55
Włocławek

Radni Włocławka przekażą wojsku w darze budynek na Placu Staszica. Ma tam być siedziba wojskowych biur

Wojsko ma otrzymać od radnych Włocławka budynek na Placu Staszica, w którym kiedyś działała szkoła. Zastępca prezydenta Włocławka Jarosław Zdanowski…

Marek Ledwosiński BN
2026-10-27, 19:32
Bydgoszcz

Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo

Mężczyzna jest niepoczytalny, dlatego śledczy chcą, by trafił do zakładu psychiatrycznego - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Tatiana Adonis DW
2026-10-27, 18:17
Włocławek

Woda we włocławskim szpitalu jest skażona biologicznie. Badania pacjentów zostały wstrzymane

Z powodu skażenia szpitalna kranówka nadaje się do picia wyłącznie po przegotowaniu. Konieczne było wstrzymanie niektórych badań.

Marek Ledwosiński DW
2026-10-27, 17:40
więcej wiadomości
0:00 0:00