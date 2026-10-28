Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków [zdjęcia]

Woda, która dociera do kranów w domach Bydgoszczan, będzie badana jeszcze dokładniej. Na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji zostało otwarte Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków.

Znaczenie nowego laboratorium podkreśla Monika Żyro-Ostrowska, kierowniczka placówki.



- To jest nasza misja: badania chemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi oraz badania fizyczne i chemiczne ścieków. Po to powstało laboratorium, po to korzystamy z nowych technologii, po to nam nowy sprzęt, żebyśmy sprostali wyzwaniom i mieli pewność, że woda, która leci z kranu, jest wodą dobrą, zdrową i można ją spożywać bezpośrednio. Pracują tu ludzie, którzy są bardzo zaangażowani. Ich zapał, dociekliwość, chęć pogłębiania wiedzy są dla mnie zawsze budujące i inspirujące - mówiła Monika Żyro-Ostrowska.



Budowa nowoczesnego laboratorium kosztowała ponad 27 milionów złotych.