Skolim jednak nie wystąpi w Inowrocławiu. Fundacja „Okruszek Szczęścia” wydała oświadczenie

Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” zrezygnowała z występu Skolima podczas wydarzenia „Uwierz w Sport”, które odbędzie się 30 października w Inowrocławiu - poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Decyzję poprzedziły publiczne głosy krytyczne dotyczące zaproszenia artysty na imprezę dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Fundacja przeprosiła osoby, które poczuły się urażone lub zaniepokojone, a także artystę i uczestników, którzy czekali na koncert. Jak podkreślono w oświadczeniu, organizator nie chciał nikogo urazić.



Fundacja wyjaśniła, że wszystkie decyzje dotyczące programu, w tym wybór wykonawców, podejmowała samodzielnie. Według oświadczenia organizatorzy dobierali poszczególne elementy z uwzględnieniem wieku uczestników. Jak czytamy w oświadczeniu, intencją fundacji było, aby występ nie zawierał wulgaryzmów ani treści nieodpowiednich dla dzieci. Artysta miał zostać poinformowany, dla jakiej grupy wiekowej będzie występował.



Organizacja zaznaczyła również, że rozumie obawy rodziców, wychowawców i organizacji działających na rzecz dzieci dotyczące treści, z którymi stykają się młodzi ludzie. - Dobro uczestników jest dla nas najważniejsze, dlatego fundacja zdecydowała o rezygnacji z występu Skolima. Pozostała część programu zostanie zrealizowana bez zmian - informują organizatorzy.



Sport, warsztaty i spotkania ze znanymi sportowcami



Wydarzenie „Uwierz w Sport” przygotowano z myślą o dzieciach i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak podkreśla fundacja, ma być okazją do aktywnego spędzenia czasu, poznania różnych dyscyplin sportowych i spotkania osób, które osiągnęły sukces dzięki pracy i wytrwałości.



W programie znalazły się m.in. piłka nożna, futsal, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, boks, wioślarstwo i szachy. Zaplanowano również warsztaty cyrkowe i iluzji oraz zajęcia poświęcone zdrowemu stylowi życia.



Wśród zapowiadanych gości są m.in. sędzia FIFA Szymon Marciniak, mistrz świata we freestyle football Paweł Skóra, mistrz Europy w SOCCA Krzysztof Elsner oraz sędzia FIFA Patryk Gryckiewicz. W wydarzeniu mają uczestniczyć także olimpijczycy, mistrzowie Polski i trenerzy.



