Jedna z najlepszych orkiestr historycznych Europy wystąpi w bydgoskiej Akademii Muzycznej

Koncert orkiestry Arte dei Suonatori zwieńczy sympozjum zatytułowane: „REkoNESANS – miara Mozarta". Wydarzenie zaczyna się 27 października. Koncert na finał: w czwartek, 29 października.

- Spotkamy się z publicznością, aby pracować nad utworami Mozarta i nie tylko - zapowiada Marcin Tarnawski. - To będą otwarte próby w formie takiego sympozjum.



Jak przypomina, jest pewna XVIII - wieczna teoria, która była w tamtym czasie bardzo popularna, i która mówi o tym, jak komponować, ale też jak odczytywać muzykę tamtego okresu.



- O tej teorii zapomniano i współcześnie za bardzo jej nie stosujemy, a co ciekawe, ona może w rewolucyjny sposób pozwolić nam odczytać muzykę okresu Mozarta i kompozytorów wokół Mozarta z tamtego czasu.



Jak podkreśla Marcin Tarnawski, może się okazać, że Mozarta powinniśmy słuchać zupełnie inaczej.



- Podobnie, jak i tych kompozytorów, których nazwisk teraz nie znamy, bo to będzie na przykład Kleczyński, to będzie Tůma, to będzie ojciec Mozarta - Leopold Mozart.

Być może okaże się, że to są utwory, które absolutnie niesłusznie zostały zapomniane, albo są grane bardzo rzadko. I może się okazać, że Mozart wcale nie powinien być wyznacznikiem stylu klasycznego. Pamięć ludzka jest wybiórcza i pewne założenia estetyczne naszej epoki, szczególnie epoki powojennej, bardzo dużo zmieniły w estetyce. Spójrzmy chociażby na architekturę, tę Bydgoską? Która podoba się nam najbardziej? Ta secesyjna, oczywiście zaraz obok nowej siedziby Akademii Muzycznej (...) - zauważa Tarnawski.



Program jest TUTAJ



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej.





Wykonawcy:

W programie:

W.A. Mozart – Divertimento D-dur KV 136

J.B. Kleczyński – Trio G-dur op. 4 nr 2

W.A. Mozart – Divertimento 3 D-dur?F. Tůma – IX Partita d-moll

Wcześniej, od 27 października z udziałem muzyków Arte dei Suonatori odbywać się będzie sympozjum wykonawczo-muzykologiczne połączone z warsztatami reżyserii dźwięku.

Arte dei Suonatori, czyli polska orkiestra kameralna specjalizująca się w wykonawstwie historycznym, założona w 1993 roku przez skrzypków Ewę i Aureliusza Golińskich.Koncert w czwartek, 29 października, o godz. 19:00 w Kampusie AMFN w Bydgoszczy, przy ul. prof. J. Godziszewskiego 1, Sala Operowa.