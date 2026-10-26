Skolim ma zaśpiewać dla podopiecznych domów dziecka w Inowrocławiu. Słychać głosy sprzeciwu

Wydarzenie budzi kontrowersje. Przeciwnicy zwracają uwagę na wulgarne teksty piosenek Skolima, obrońcy nie widzą w pomyśle nic gorszącego.

Koncert, jaki odbędzie się dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, jest finansowany ze środków samorządu województwa. Pomysł, by wystąpił na nim Skolim, krytykuje m.in. twórca cyfrowy Adam Weber.



- Patoartysta wystąpi na koncercie dla dzieci z domów dziecka. Jego pikantna twórczość pełna jest seksualnych aluzji, alkoholu, imprezowego stół życia - punktuje Adam Weber.



Organizatorem koncertu jest Fundacja Okruszek Szczęścia, która w mediach społecznościowych wyjaśnia, że Skolim jest jedną z 30 zaproszonych osób, uspokajając jednocześnie, że na koncercie nie będzie wulgaryzmów.



Oburzenia nie rozumie też pani Agnieszka, której niepełnosprawny syn był na kilku koncertach Skolima i będzie też w Inowrocławiu - 30 października.



- Nie potrafię zrozumieć hejtu, który się wylewa na tego cudownego człowieka. Jak można definiować człowieka po jednym czy dwóch utworach - komentuje.