Wypadek na autostradzie A1 w Nowej Wsi. Są utrudnienia w kierunku Gdańska

Trwa sesja rady miasta w Inowrocławiu. Emocje budził m.in. punkt dotyczący podniesienia podatków od nieruchomości. Radni byli za.
Funkcjonariusz podbiegł do sprawcy wypadku, bo ten miał widoczne rany. Udzielając mu pomocy, wyczuł silny zapach alkoholu. Teraz 29-latkiem z Gruzji zajmie…
W Nowej Wsi zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy.
Odwiedzamy dwa z wielu miejsc w regionie, gdzie odnaleziono szczątki ofiar II wojny światowej.
„W związku z sezonową wymianą nasadzeń, chcemy dać roślinom drugie życie. To proekologiczna inicjatywa, dzięki której ograniczamy marnowanie roślin…
Do groźnego zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ul. Kaliskiego i Akademickiej w Fordonie.
W „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski dyskutował z prof. dr. hab. Waldemarem Rozynkowskim, dziekanem Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu…
Do groźnego zdarzenia doszło w Grodztwie w powiecie inowrocławskim.
To już 11. edycja akcji zainicjowanej przez insp. Jacka Witasa, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. - Pomysł zrodził się, gdy odwiedziłem…
Głośny dźwięk, a potem komunikat: „Uwaga, uwaga! Próba syren”. Tak będzie wyglądał test alarmu na Stopniu Wodnym we Włocławku.
W nocy z 29 na 30 października 1937 roku NKWD rozstrzelało ponad 130 literatów, którzy stanowili elitę białoruskiego społeczeństwa. Manifestanci mówią…
Do zdarzenia doszło w niedzielę, ok. godz. 19:50, na 251. kilometrze DK nr 15 w Gronowie (powiat toruński, gmina Lubicz). Autami podróżowały trzy osoby…