Wypadek na autostradzie A1 w Nowej Wsi. Są utrudnienia w kierunku Gdańska

W Nowej Wsi zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy.

Jeden z kierowców wjechał w poprzedzający go pojazd. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał. Jeden pas ruchu w kierunku Gdańska jest zablokowany. Może tak być do ok. godz. 12 w poniedziałek (26 października).