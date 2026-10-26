Kto przygarnie miejskie pelargonie? Kwiaty szukają domów na zimę. Akcja w Inowrocławiu

„W związku z sezonową wymianą nasadzeń, chcemy dać roślinom drugie życie. To proekologiczna inicjatywa, dzięki której ograniczamy marnowanie roślin i zachęcamy do ich ponownego wykorzystania" - pisze inowrocławski ratusz.

Choć nazwa akcji („Przygarnij miejską pelargonię") nawiązuje do jednego rodzaju kwiatów, do przygarnięcia będą również inne rośliny pochodzące z miejskich dekoracji. Wiele z nich, przy odpowiedniej pielęgnacji, może cieszyć oko również w kolejnym sezonie.



Kiedy i gdzie można odebrać kwiaty?



5–6 listopada, godz. 8.00–14.00; teren IGKiM, ul. Toruńska 165 w Inowrocławiu.

Warto zabrać ze sobą rękawiczki ogrodnicze oraz skrzynkę lub torbę do transportu roślin.



Przypominamy, jak postępować z przejętymi od miasta kwiatami, np. pelargoniami:











1. Przytnij pędy do 15-20 cm, wyrzuć żółte liście i przekwitłe kwiaty. Najdłuższe korzonki skróć.

2. Sadź roślinki w odstępach minimum 15 cm, a ziemię wybierz z najwyższej półki.

3. Pelargonie ustaw w jasnym, chłodnym miejscu – piwnica, garaż czy klatka schodowa będą idealne. Temperatura? 5-10 stopni C, a krótki spadek poniżej zera? Żaden problem!

4. Podlewaj rzadko. Ziemia może się przesuszyć, ale pilnuj, żeby łodygi nie umarły.

5. W połowie stycznia podkręć temperaturę o 3-4 stopnie. Czas na intensywniejsze podlewanie. Można podać nawóz.

6. W marcu nowe pędy powinny już intensywnie rosnąć. Przytnij ich końcówki, a pelargonie będą gęstsze.

7. Około 15 maja, po ostatnich nocnych przymrozkach, wystaw kwiaty na powietrze.

źr. Inowrocław