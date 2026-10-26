Kto przygarnie miejskie pelargonie? Kwiaty szukają domów na zimę. Akcja w Inowrocławiu

„W związku z sezonową wymianą nasadzeń, chcemy dać roślinom drugie życie. To proekologiczna inicjatywa, dzięki której ograniczamy marnowanie roślin i zachęcamy do ich ponownego wykorzystania" - pisze inowrocławski ratusz.
Choć nazwa akcji („Przygarnij miejską pelargonię") nawiązuje do jednego rodzaju kwiatów, do przygarnięcia będą również inne rośliny pochodzące z miejskich dekoracji. Wiele z nich, przy odpowiedniej pielęgnacji, może cieszyć oko również w kolejnym sezonie.
Kiedy i gdzie można odebrać kwiaty?
- 5–6 listopada, godz. 8.00–14.00; teren IGKiM, ul. Toruńska 165 w Inowrocławiu.
- Warto zabrać ze sobą rękawiczki ogrodnicze oraz skrzynkę lub torbę do transportu roślin.
Przypominamy, jak postępować z przejętymi od miasta kwiatami, np. pelargoniami:
źr. Inowrocław