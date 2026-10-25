Odszedł wybitny polski zapaśnik. Nie żyje Józef Lipień, wicemistrz olimpijski i mistrz świata

W nocy z soboty na niedzielę w wieku 77 lat zmarł w Dębicy Józef Lipień, wicemistrz igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku w turnieju zapaśniczym w wadze 57 kilogramów. Informację przekazała krajowa federacja.

– Odszedł wybitny zawodnik, olimpijczyk, mistrz świata, trener i człowiek, który na trwałe zapisał się w historii polskich zapasów – napisano na stronie internetowej związku.



Urodził się 6 lutego 1949 roku w Jaczkowie na Dolnym Śląsku. Występował w barwach Karkonoszy Jelenia Góra (1966-80), Wisłoki Stomil Dębica (1980-85) oraz w klubach Danii i Szwecji.



Startował w igrzyskach cztery razy: w Meksyku 1968 (16. lokata), Monachium 1972 (8.), Montrealu 1976 (10.) i w Moskwie, gdzie stanął na drugim stopniu podium. Lepszy od niego okazał się tylko reprezentant gospodarzy Szamil Serikow.



Trenował pod kierunkiem Janusza Jaszczuka, Tadeusza Popiołka, Czesława Korzenia i Janusza Tracewskiego.



Lipień osiągał też sukcesy na mistrzostwach świata. W Teheranie w 1973 roku zdobył złoty medal, srebro wywalczył w Katowicach (1974) i Mińsku (1975), a brąz w Oslo (1978). Oprócz tego mowa o dziewięciokrotnym mistrzu Polski.



W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski w 1980 roku zajął siódme miejsce.



Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1983 roku oraz dwukrotnie Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, jak również medalem 100-lecia Polskich Zapasów.



Brat bliźniak Józefa, Kazimierz Lipień, był mistrzem olimpijskim z Montrealu w stylu klasycznym w wadze 62 kilogramów.