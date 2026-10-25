„Generał Maczek zrobił dla Polski i Holandii dużo". 82. Rocznica wyzwolenia Bredy

Na nas spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy o dokonaniach polskich żołnierzy w Bredzie" - mówili przedstawiciele holenderskich władz podczas obchodów 82. rocznicy wyzwolenia miasta.

1. Dywizja Pancerna generała Maczka oswobodziła Bredę spod niemieckiej okupacji.

W walkach o Bredę zginęło stu pięćdziesięciu jeden polskich żołnierzy. Pochowani są na dwóch polskich cmentarzach wojskowych w Bredzie. Osiemdziesięciu z nich spoczywa na niewielkim cmentarzu w dzielnicy Ginneken.



Na białych mogiłach kwiaty złożyły polskie władze, burmistrz miasta, organizacje kombatanckie oraz Polonia. Przed każdym krzyżem postawiono także zdjęcie poległego żołnierza.



- To były wzruszające chwile - mówili Polskiemu Radiu członkowie grupy motocyklowej MotoPolska, którzy na uroczystości zjechali z Holandii i Belgii.

- Generał Maczek zrobił dla Polski i Holandii dużo. Zdobył Bredę bez artylerii, bez zniszczeń. Chcemy oddać hołd osobom, które poginęły za naszą wolność.



Trzystu żołnierzy generała Maczka po zakończonej wojnie osiedliło się w Bredzie - przypomnieli przedstawiciele władz miasta w przemówieniu.

- Dla nich i mieszkańców miasta był to początek przyjaźni na całe życie. Wielu z nich znalazło tutaj miłość. Nasi dziadkowie wzięli tutaj ślub i założyli rodziny.