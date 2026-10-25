Polski cmentarz w Bredzie/fot. Fot. BUWiM IPN/archiwum
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„Generał Maczek zrobił dla Polski i Holandii dużo". 82. Rocznica wyzwolenia Bredy

Polski cmentarz w Bredzie/fot. Fot. BUWiM IPN/archiwum

Na nas spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy o dokonaniach polskich żołnierzy w Bredzie" - mówili przedstawiciele holenderskich władz podczas obchodów 82. rocznicy wyzwolenia miasta.

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1. Dywizja Pancerna generała Maczka oswobodziła Bredę spod niemieckiej okupacji.
W walkach o Bredę zginęło stu pięćdziesięciu jeden polskich żołnierzy. Pochowani są na dwóch polskich cmentarzach wojskowych w Bredzie. Osiemdziesięciu z nich spoczywa na niewielkim cmentarzu w dzielnicy Ginneken.

Na białych mogiłach kwiaty złożyły polskie władze, burmistrz miasta, organizacje kombatanckie oraz Polonia. Przed każdym krzyżem postawiono także zdjęcie poległego żołnierza.

- To były wzruszające chwile - mówili Polskiemu Radiu członkowie grupy motocyklowej MotoPolska, którzy na uroczystości zjechali z Holandii i Belgii.
- Generał Maczek zrobił dla Polski i Holandii dużo. Zdobył Bredę bez artylerii, bez zniszczeń. Chcemy oddać hołd osobom, które poginęły za naszą wolność.

Trzystu żołnierzy generała Maczka po zakończonej wojnie osiedliło się w Bredzie - przypomnieli przedstawiciele władz miasta w przemówieniu.
- Dla nich i mieszkańców miasta był to początek przyjaźni na całe życie. Wielu z nich znalazło tutaj miłość. Nasi dziadkowie wzięli tutaj ślub i założyli rodziny.

Holandia - 82. rocznica wyzwolenia Bredy
TAGI: BredaHolandiawyzwoleniegen. MaczekPolskażołnierzerocznica
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