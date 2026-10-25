Polska trzecim na świecie eksporterem mebli. Największym odbiorcą naszych produktów są Niemcy

Polska jest trzecim na świecie eksporterem mebli, a 1/3 produktów wysyłanych z Polski trafia do Niemiec, które pozostają największym odbiorcą - wynika z raportu departamentu analiz PKO BP. Światowy eksport zdominowały Chiny, skąd pochodzi blisko 38 proc. mebli sprzedawanych w obrocie międzynarodowym.

Polska jest największym po Chinach i Niemczech eksporterem mebli, z udziałem na poziomie 6 proc. W latach 2022-2025 polski eksport tych produktów wzrósł o 10,2 proc. z blisko 15,3 miliardów w 2021 do ponad 16,8 miliardów euro w 2025. W tym czasie import wzrósł o 6,5 proc. z ok. 4,9 miliardów do blisko 5,2 miliardów euro.



Niemcy największym odbiorcą polskich mebli



Od lat największym zagranicznym rynkiem dla polskiej branży meblarskiej są Niemcy, do których w ubiegłym roku trafiła 1/3 polskiego eksportu. Kolejne miejsca zajęły Czechy, Holandia i Francja, na których rynkach nabywców znalazło 21,6 proc. eksportowanych przez Polskę mebli. Na 10 największych rynków docelowych polskiej branży meblarskiej trafiło 75 proc. eksportowanych mebli.



Dominacja Chin w eksporcie mebli



W 2025 roku liderem w eksporcie mebli były Chiny, które sprzedały za granicę towary o wartości ponad 104 miliardy euro, co stanowiło 37,9 proc. światowego eksportu. Drugie miejsca zajęły Niemcy z udziałem 6,3 proc.



Stany Zjednoczone liderem w imporcie mebli



Światowym liderem w imporcie mebli były z kolei Stany Zjednoczone, do których z zagranicy trafiły meble o wartości prawie 59 miliardów euro, co stanowiło 23,8 proc. globalnego importu.



Prognozowany wzrost wartości polskiego rynku mebli



Wartość polskiego rynku mebli wyniosła w ubiegłym roku 56,7 miliardów złotych. Prognozowany wzrost w latach 2026-2031 ma wynieść średnio o 1,6 proc. rocznie. - Będzie to oznaczało odwrócenie niekorzystnych tendencji z lat 2023-2025, kiedy sprzedaż spadała przeciętnie o 1 proc. rocznie - zauważyli eksperci PKO BP.



W Polsce sklepy online odpowiadały za 24,4 proc. przychodów. Prognozuje się, że do 2030 udział przychodów z kanałów e-commerce zwiększy się nieznacznie - do 25,5 proc. i jeszcze bardziej będzie odbiegał od średniego udziału na świecie, który obecnie wynosi 36 proc. i według prognoz w dalszym ciągu będzie rósł.