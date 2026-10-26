Żadna z drużyn z naszego regionu nie awansowała do drugiej rundy PP/fot.: Archiwum
SPORT

Krótka przygoda drużyn z naszego regionu w kobiecym PP. Wszystkie odpadły w pierwszej rundzie

Żadna z drużyn z naszego regionu nie awansowała do drugiej rundy PP/fot.: Archiwum

Trzy zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego – KKP Bydgoszcz, Chemik Bydgoszcz i TAF Toruń przystąpiły do 1/32 finału Pucharu Polski. Pierwsza runda okazała się dla nich też ostatnią. Żadna z ekip nie zdołała pokonać rywala, kończąc udział w zmaganiach.

Kobiecy Chemik Bydgoszcz z sukcesem w okręgowym PP. Wygrana dała awans do ogólnopolskich zmagań
Kobiecy Chemik Bydgoszcz z sukcesem w okręgowym PP. Wygrana dała awans do ogólnopolskich zmagań

Pierwszoligowe KKP podjęło grający na co dzień w ekstraklasie UJ Kraków. Przyjezdne po 21. minutach prowadziły 2:0. Bramka kontaktowa wpadła w 27. minucie. Wynik utrzymywał się do 81. minuty, kiedy to rywalki powiększyły przewagę. Kilka minut później z kolei ustaliły wynik spotkania.

KKP Bydgoszcz – UJ Kraków 1:4 (1:2)

Trzecioligowy Chemik zmierzył się na wyjeździe z młodzieżową ekipą ekstraklasowego APLG Gdańsk. Gdańszczanki wykorzystały atut własnego boiska. Do przerwy prowadziły 2:0. W drugiej połowie Bydgoszczanki strzeliły gola, ale Gospodynie także poprawiły swój dorobek o jedno trafienie.

APLG II Gdańsk – Chemik Bydgoszcz 3:1 (2:0)

Najbliżej sukcesu były piłkarki drugoligowego TAF-u Toruń. Zagrały one na wyjeździe z ligowym przeciwnikiem, plasującym się niżej w tabeli, Loczkami Wyszków. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Dogrywka należała jednak do gospodyń, które zdołały po raz trzeci znaleźć drogę do siatki.

Loczki Wyszków – TAF Toruń 3:2 po dogrywce (1:1, 2:2)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: kkp bydgoszczchemik bydgoszcztaf toruń
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