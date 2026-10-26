Krótka przygoda drużyn z naszego regionu w kobiecym PP. Wszystkie odpadły w pierwszej rundzie

Trzy zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego – KKP Bydgoszcz, Chemik Bydgoszcz i TAF Toruń przystąpiły do 1/32 finału Pucharu Polski. Pierwsza runda okazała się dla nich też ostatnią. Żadna z ekip nie zdołała pokonać rywala, kończąc udział w zmaganiach.

Pierwszoligowe KKP podjęło grający na co dzień w ekstraklasie UJ Kraków. Przyjezdne po 21. minutach prowadziły 2:0. Bramka kontaktowa wpadła w 27. minucie. Wynik utrzymywał się do 81. minuty, kiedy to rywalki powiększyły przewagę. Kilka minut później z kolei ustaliły wynik spotkania.



KKP Bydgoszcz – UJ Kraków 1:4 (1:2)



Trzecioligowy Chemik zmierzył się na wyjeździe z młodzieżową ekipą ekstraklasowego APLG Gdańsk. Gdańszczanki wykorzystały atut własnego boiska. Do przerwy prowadziły 2:0. W drugiej połowie Bydgoszczanki strzeliły gola, ale Gospodynie także poprawiły swój dorobek o jedno trafienie.



APLG II Gdańsk – Chemik Bydgoszcz 3:1 (2:0)



Najbliżej sukcesu były piłkarki drugoligowego TAF-u Toruń. Zagrały one na wyjeździe z ligowym przeciwnikiem, plasującym się niżej w tabeli, Loczkami Wyszków. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Dogrywka należała jednak do gospodyń, które zdołały po raz trzeci znaleźć drogę do siatki.



Loczki Wyszków – TAF Toruń 3:2 po dogrywce (1:1, 2:2)