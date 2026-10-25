Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców gminy tematem konferencji w pałacu w Sicienku/fot. Magnific.ilustracyjna
Bydgoszcz

Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców gminy tematem konferencji w pałacu w Sicienku

Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców gminy tematem konferencji w pałacu w Sicienku/fot. Magnific.ilustracyjna
Wielkość czcionkiAa

Jak skończyć z wykluczeniem komunikacyjnym części mieszkańców gminy Sicienko? Zastanawiali się uczestnicy konferencji w tamtejszym pałacu. Najbardziej cierpi młodzież i starsi ludzie.

Pożar domu jednorodzinnego w Sicienku. Nocna akcja strażaków [zdjęcia]
Pożar domu jednorodzinnego w Sicienku. Nocna akcja strażaków [zdjęcia]
Kolejny zakwit sinic w jeziorach regionu. Zamknięto kąpieliska w gminie Sicienko i Kamień Krajeński
W Sicienku kobieta na spadochronie uderzyła w latarnię

Mają w stolicy gminy nowoczesne centrum sportu, zewnętrzną siłownię, klub filmowy w pałacu, a nie mogą z nich korzystać, bo nie mają jak tam dojechać z okolicznych wsi. O sposobach na wykluczenie komunikacyjne rozmawiano podczas spotkania w Pałacu w Sicienku, oddalonym o 19 kilometrów od centrum Bydgoszczy.

Konferencję zorganizował Grzegorz Czeczot radny gminy Sicienko, sołtys Mochla. - Młodzież z mojego sołectwa artykułowała potrzebę dojazdu do szkół średnich, na studia, ale też do szkół podstawowych - mówi. - Niektórzy uczęszczają do szkół sportowych i potrzebują dojechać do Bydgoszczy. Niestety nie ma zbyt wielu połączeń, a jeżeli są, to nie z sołectwa Mochle, tylko trzeba przejść kilometr, a nawet pięć. Jest potrzeba transportu wewnątrz gminy - dodaje sołtys.

- Chcielibyśmy pewną część środków przeznaczać na transport, bo gmina bardzo się rozwija - przyznaje Arkadiusz Szczepaniak, radny gminy Sicienko i sołtys sołectwa Kruszyn. - Wydaje mi się, że największy sens ma wejście w linię podmiejską - dodaje.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Sicenkowykluczenie komunikacyjnekonferencja
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem. To ostatni weekend przed 1 listopada
następna informacja Pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej. Zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Jakimi ludźmi będziemy w świecie zdominowanym przez technologię? Dyskutowali o tym uczestnicy kongresu

Przyszłość człowieczeństwa - miedzy technologią, kryzysami a zmianą kulturową - to hasło tegorocznego kongresu „Jeden świat - wiele kultur" w Akademii…

Monika Siwak BN
2026-10-25, 12:06
Włocławek

Pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej. Zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej [zdjęcia]

Strażacy dogaszali pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej, w gminie Lubraniec. Po przybyciu na miejsce służby zastały w pełni rozwinięty ogień, który…

BN
2026-10-25, 08:37
Bydgoszcz

Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców gminy tematem konferencji w pałacu w Sicienku

Jak skończyć z wykluczeniem komunikacyjnym części mieszkańców gminy Sicienko? Zastanawiali się uczestnicy konferencji w tamtejszym pałacu. Najbardziej…

Monika Siwak BN
2026-10-25, 08:00
Toruń

Wielkie porządki na cmentarzach w Kujawsko-Pomorskiem. To ostatni weekend przed 1 listopada

Zaczęły się intensywne przygotowania i wielkie przedświąteczne porządki do Dnia Wszystkich Świętych. Na cmentarzach, także w Kujawsko-Pomorskiem, aleje…

Mariusz Luda BN
2026-10-24, 22:05
Włocławek

We Włocławku odbędzie się w tym roku kwesta na cmentarzu. Znamy pierwsze szczegóły

Sprawa ważyła się do ostatniej chwili. W mieście nie ma organizacji, która - wzorem innych miast - na stałe przeprowadzałaby takie zbiórki.

Marek Ledwosiński TB
2026-10-24, 18:10
REGION

Tir utknął pod wiaduktem w Toruniu, a w podbydgoskim Osówcu zderzyły się dwa auta [AKTUALIZACJA]

Tir utknął pod wiaduktem w Toruniu, na Placu Armii Krajowej. Doszło także do wypadku na wysokości Restauracji Ugotowany w Osówcu, w którym poszkodowane…

Mariusz Luda Bartosz Nawrocki BN
2026-10-24, 16:05
Toruń

Gęsina na świętego Marcina coraz bliżej stołu. Mieszkańcy regionu odbiorą 2026 tuszek [zdjęcia]

Wydawanie drobiu odbywa się w ramach corocznego święta gęsiny, które promuje lokalne tradycje kulinarne oraz towarzyszy obchodom Narodowego Święta Niep…

Mariusz Luda KB
2026-10-24, 15:30
Włocławek

Wypadek na obwodnicy Lubrańca, do szpitala trafiła dorosła kobieta oraz dziecko

W wypadku w Korzeszynku, na obwodnicy Lubrańca, poszkodowana została 36-letnia kobieta oraz 4,5-letnia dziewczynka. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa…

BN
2026-10-24, 14:32
Toruń

Walka o most zachodni trwa. Czy Toruń i mieszkańcy Nieszawki wypracują kompromis?

Co dalej z mostem zachodnim dla Torunia? Mieszkańcy Małej i Wielkiej Nieszawki kategorycznie odrzucają plany Torunia z obawy przed hałasem, wywłaszczeniami…

Mariusz Luda JW
2026-10-24, 14:06
Bydgoszcz

Tragiczny finał kilkudniowych poszukiwań 17-letniego Patryka. Chłopak nie żyje. Policja potwierdza

Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę i policję od 21 października. To wtedy, w okolicy bydgoskiej galerii handlowej Focus, widziano go po raz ostatni…

Redakcja KB
2026-10-24, 12:41
Tuchola

Bieg po moc bez przemocy – Bory Tucholskie dla dzieci. Ponad 100 osób na starcie w Tleniu

To był specjalny bieg zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieciństwo Bez Przemocy". Wydarzenie odbyło się m.in w Borach Tucholskich w Tleniu…

Marcin Doliński KB
2026-10-24, 12:33
Włocławek

We Włocławku trwają bezpłatne badania techniczne pojazdów. Kierowcy - korzystajcie

Wystarczy kilkanaście minut, aby sprawdzić, czy nasz samochód jest w dobrym stanie technicznym. Można to dzisiaj zrobić we Włocławku - i to bezpłatnie…

Radosław Jagieła KB
2026-10-24, 11:22
więcej wiadomości
0:00 0:00