Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców gminy tematem konferencji w pałacu w Sicienku

Jak skończyć z wykluczeniem komunikacyjnym części mieszkańców gminy Sicienko? Zastanawiali się uczestnicy konferencji w tamtejszym pałacu. Najbardziej cierpi młodzież i starsi ludzie.

Mają w stolicy gminy nowoczesne centrum sportu, zewnętrzną siłownię, klub filmowy w pałacu, a nie mogą z nich korzystać, bo nie mają jak tam dojechać z okolicznych wsi. O sposobach na wykluczenie komunikacyjne rozmawiano podczas spotkania w Pałacu w Sicienku, oddalonym o 19 kilometrów od centrum Bydgoszczy.



Konferencję zorganizował Grzegorz Czeczot radny gminy Sicienko, sołtys Mochla. - Młodzież z mojego sołectwa artykułowała potrzebę dojazdu do szkół średnich, na studia, ale też do szkół podstawowych - mówi. - Niektórzy uczęszczają do szkół sportowych i potrzebują dojechać do Bydgoszczy. Niestety nie ma zbyt wielu połączeń, a jeżeli są, to nie z sołectwa Mochle, tylko trzeba przejść kilometr, a nawet pięć. Jest potrzeba transportu wewnątrz gminy - dodaje sołtys.



- Chcielibyśmy pewną część środków przeznaczać na transport, bo gmina bardzo się rozwija - przyznaje Arkadiusz Szczepaniak, radny gminy Sicienko i sołtys sołectwa Kruszyn. - Wydaje mi się, że największy sens ma wejście w linię podmiejską - dodaje.