Bieg po moc bez przemocy – Bory Tucholskie dla dzieci. Ponad 100 osób na starcie w Tleniu

To był specjalny bieg zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieciństwo Bez Przemocy". Wydarzenie odbyło się m.in w Borach Tucholskich w Tleniu. Był tam nasz reporter, Marcin Doliński.

- W ramach ruchu Parkour Polska, a można powiedzieć Parkour Bory Tucholskie – Tleń, po raz kolejny włączamy się w charytatywną akcję „Stop przemocy dzieciom”. Robimy to poprzez sport, bo sport łączy ludzi. Nie musimy biegać, możemy spacerować, po prostu przejść się, bo to jest ten dzień, żeby pokazać, że łączymy się ze światem, z całą Polską przeciwko temu, co się ostatnio dzieje, czyli „Stop przemocy dzieciom”. Po prostu rozmawiajmy z dziećmi, bądźmy razem - mówił Klaudiusz Walendziak.



- Dzisiaj biegamy przeciwko przemocy wobec dzieci. Bardzo ważne jest, by ten czas spędzać jak najfajniej z dziećmi i nie sprawiać im żadnego bólu, a także cieszyć się tym, że jesteśmy razem.

- Bardzo lubię biegać i też uważam, że to jest świetna inicjatywa, właśnie taki bieg, żeby dorośli nie krzywdzili dzieci, bo dom powinien być azylem dla rodziny, bez przemocy - mówili uczestnicy biegu.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego: