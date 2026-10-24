Niespokojnie na drogach regionu. Wypadek w Grudziądzu, kraksy w Szczutkach i Świeciu [zdjęcia]

Tuż po północy przy ul. Jana Pawła II w Grudziądzu doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Pięć osób zostało poszkodowanych. Wcześniejsze zdarzenia były na szczęście bez rannych.
- Utrudnienia w Grudziądzu zakończyły się o godz. 2:50.
- O godz. 6:25 w m. Szczutki, między węzłami Bydgoszcz Zachód - Opławiec doszło do zderzenia ciężarówki z dostawczakiem. Utrudnienia zakończyły się o godz. 8:15.
- Z kolej tuż przed północą na drodze S5 na wysokości Świecia doszło do pożaru auta osobowego. Tam urudnienia trwały cztery godziny.