Koszykarki z Torunia nie zamierzają się zatrzymać. Pewne zwycięstwo na terenie przeciwnika

Energa Toruń znów z triumfem w PGE Basket Lidze Kobiet. W 6. kolejce zmagań toruńska drużyna pokonała na wyjeździe Lotto MKS Pruszków 81:62.

Energa chciała kontynuować dobrą serię, która pozwala jej walczyć o pierwsze miejsce w tabeli. Torunianki wyszły na parkiet w roli faworytek, gdyż MKS do tej pory w czterech spotkaniach triumfował tylko raz.



Wydawało się, że „Katarzynki” szybko przejmą inicjatywę (8:3), ale później to gospodynie dyktowały warunki (22:18). Podopieczne Elmedina Omanicia w drugiej kwarcie zagrały lepiej w defensywie. Dzięki temu zeszły na przerwę z minimalną przewagą (36:35).



Na starcie drugiej części Torunianki szybko odskoczyły (46:36). To dało im komfort. Rywalki nie potrafiły zredukować strat (51:58). Już w dalszej części czwartej kwarty zespół z naszego regionu odjechał, finalnie pewnie zwyciężając.



Lotto MKS Pruszków – Energa Toruń 62:81 (22:18, 13:18, 14:22, 13:23)