Zawisza Bydgoszcz z przełamaniem! Beniaminek był bramkostrzelny, choć znów nie uciekł od błędów

Zawisza Bydgoszcz z bardzo długo wyczekiwanym zwycięstwem. W 13. kolejce Betclic 2. Ligi bydgoski zespół pokonał u siebie Świt Szczecin 4:2.

Zawisza miał jedną z najlepszych okazji do przerwania fatalnej serii sześciu meczów bez zwycięstwa, w tym trzech ostatnich porażek. Na Gdańską 163 przyjechał przedostatni w tabeli Świt.



Gospodarze szybko przejęli inicjatywę. Już 5. minucie akcję wykończył Wojciech Szumilas. Pomocnik podwyższył prowadzenie w 24. minucie, przy jego uderzeniu z dystansu nie popisał się bramkarz gości. „Zetka” prezentował się lepiej, lecz nie upilnował gości, którzy złapali kontakt w 39. minucie. Już dwie minuty później podopieczni Adriana Stawskiego opanowali jednak sytuację. Konkretnie zrobił to Jakub Łukowski, zdobywając pierwszą bramkę po powrocie do macierzystego klubu.



Po przerwie Szczecinianie szybko mogli zmniejszyć dystans, ale trafili w słupek. Finalnie na kolejne trafienia trzeba było poczekać do ostatniego fragmentu meczu. W 86. minucie zrobiło się nerwowo. Przyjezdni po dobrym dośrodkowaniu strzelili drugiego gola. Wystarczyło jednak kilkadziesiąt sekund, by Zawisza odpowiedział. Strzał z dystansu oddał Kacper Nowak, a piłka odbiła się od zawodników Świtu i wpadła do siatki.



Zawisza Bydgoszcz – Świt Szczecin 4:2 (3:1)

Bramki dla Zawiszy: Szumilas (5, 24), Łukowski (41), Nowak (87)