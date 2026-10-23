Zwłoki mężczyzny w polu kukurydzy. Policja: „Przeprowadzone zostaną badania DNA"

Na ciało natrafiono 19 października podczas prac polowych w miejscowości Popowiczki w gminie Złotniki Kujawskie.
- Niewykluczone, że jest to Roman K., którego zaginięcie zgłoszono 6 sierpnia tego roku - mówi - Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Zwłoki znajdowały się niecałe 5 km od miejsca zamieszkania zaginionego.
Poszukiwany 68-letni mężczyzna chorował na demencję. Wyszedł ze swojego domu w Pakości w nocy z 5 na 6 sierpnia. Rodzina wstępnie potwierdziła tożsamość mężczyzny, ale całkowitej pewności przeprowadzone zostaną badania DNA.