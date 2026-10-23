Fot. Ilustracyjne
Inowrocław

Zwłoki mężczyzny w polu kukurydzy. Policja: „Przeprowadzone zostaną badania DNA"

Fot. Ilustracyjne
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Na ciało natrafiono 19 października podczas prac polowych w miejscowości Popowiczki w gminie Złotniki Kujawskie.

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- Niewykluczone, że jest to Roman K., którego zaginięcie zgłoszono 6 sierpnia tego roku - mówi - Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Zwłoki znajdowały się niecałe 5 km od miejsca zamieszkania zaginionego.

Poszukiwany 68-letni mężczyzna chorował na demencję. Wyszedł ze swojego domu w Pakości w nocy z 5 na 6 sierpnia. Rodzina wstępnie potwierdziła tożsamość mężczyzny, ale całkowitej pewności przeprowadzone zostaną badania DNA.

Gdzie: Inowrocław
Uwaga: Na sygnale
TAGI: Złotniki Kujawskiezaginiony
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