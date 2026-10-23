Byk, którego poszukiwano w Kujawsko-Pomorskiem, odnaleziony - dowiedziało się Polskie Radio PiK [WIDEO]

Zwierzę, który uciekło z gospodarstwa w Wiskitnie koło Koronowa, znaleziono w czwartek (22 października) w pobliskiej miejscowości Huta po godz. 21.

Informację o zakończeniu poszukiwań zwierzęcia potwierdziła Polskiemu Radiu PiK rzeczniczka bydgoskich policjantów nadkom. Lidia Kowalska.



- Akcja trwała około 2 godzin - mówi Radosław Nawrocki, naczelnik OSP Wierzchucin Królewski, którego strażacy-ochotnicy brali udział w poszukiwaniu byka. - Poruszaliśmy się pieszo z dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną. Po zlokalizowaniu został wyprowadzony.



Jak dodaje, byk nie zdążył daleko uciec, ponieważ rolnik szybko powiadomił odpowiednie służby o zdarzeniu.