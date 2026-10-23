Wypadek we Wrockach w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jedna osoba jest ranna [zdjęcia]

Na DK 15 po godz. 9.28 zderzyły się dwa samochody osobowe. Obecnie droga jest zablokowana.
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Na DK 15 po godz. 9.28 zderzyły się dwa samochody osobowe. Obecnie droga jest zablokowana.
Na ciało natrafiono 19 października podczas prac polowych w miejscowości Popowiczki w gminie Złotniki Kujawskie.
Zwierzę, który uciekło z gospodarstwa w Wiskitnie koło Koronowa, znaleziono w czwartek (22 października) w pobliskiej miejscowości Huta po godz. 21.
Na DK 15 po godz. 9.28 zderzyły się dwa samochody osobowe. Obecnie droga jest zablokowana.
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