Zawisza Bydgoszcz poszuka bezcennego zwycięstwa. Jak nie teraz, to kiedy? Relacja w PR PiK

Zawisza Bydgoszcz znów zaprezentuje się przed własną publicznością. W 13. kolejce Betclic 2. Ligi bydgoska ekipa zagra u siebie ze Świtem Szczecin. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK.

Kibice „Zetki” czekają na zwycięstwo od końca sierpnia. Od tego czasu beniaminek najpierw trzykrotnie zremisował, a ostatnio poniósł trzy porażki, które bardzo negatywnie odbiły się na pozycji w tabeli. Ostatnia przegrana, po szalonym meczu w Nowym Sączu, mogła szczególnie podciąć skrzydła. Drużyna przede wszystkim potrzebuje zatem triumfu, by poprawić morale.



Szansa na przełamanie wydaje się prawie najlepsza z możliwych. Świt nie radzi sobie w tym sezonie. Szczecinianie z dorobkiem zaledwie 9 punktów (Zawisza ma 16) znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli. Mowa też o najsłabszej defensywie rozgrywek. Zespół stracił aż 26 goli.



Czy Zawisza wykorzysta sprzyjające warunki, by w końcu wrócić na szlak zwycięstw? Zaczniemy przekonywać się od 18:00. Nasza relacja podczas audycji „Muzyka i sport”.