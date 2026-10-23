Zawisza poszuka bardzo ważnego zwycięstwa/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Zawisza Bydgoszcz poszuka bezcennego zwycięstwa. Jak nie teraz, to kiedy? Relacja w PR PiK

Zawisza poszuka bardzo ważnego zwycięstwa/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Zawisza Bydgoszcz znów zaprezentuje się przed własną publicznością. W 13. kolejce Betclic 2. Ligi bydgoska ekipa zagra u siebie ze Świtem Szczecin. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK.

Dramat Zawiszy. Bydgoszczanie trzy razy prowadzili. Ostatnie słowo należało do przeciwników
Dramat Zawiszy. Bydgoszczanie trzy razy prowadzili. Ostatnie słowo należało do przeciwników

Kibice „Zetki” czekają na zwycięstwo od końca sierpnia. Od tego czasu beniaminek najpierw trzykrotnie zremisował, a ostatnio poniósł trzy porażki, które bardzo negatywnie odbiły się na pozycji w tabeli. Ostatnia przegrana, po szalonym meczu w Nowym Sączu, mogła szczególnie podciąć skrzydła. Drużyna przede wszystkim potrzebuje zatem triumfu, by poprawić morale.

Szansa na przełamanie wydaje się prawie najlepsza z możliwych. Świt nie radzi sobie w tym sezonie. Szczecinianie z dorobkiem zaledwie 9 punktów (Zawisza ma 16) znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli. Mowa też o najsłabszej defensywie rozgrywek. Zespół stracił aż 26 goli.

Czy Zawisza wykorzysta sprzyjające warunki, by w końcu wrócić na szlak zwycięstw? Zaczniemy przekonywać się od 18:00. Nasza relacja podczas audycji „Muzyka i sport”.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: zawisza bydgoszczpiłka nożna2. ligamuzyka i sportświt szczecin
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