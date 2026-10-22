Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński/archiwum
KRAJ I ŚWIAT

Minister Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu: „Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński/archiwum
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„Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - dodała w czwartkowy wpisie na portalu X.

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„Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75 procent Polaków dojdzie do skutku! Stało się to jednak pomimo głosów koalicji 15 października. Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz."

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

  • W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  • w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej
  • pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei
  • od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050
  • 13 grudnia 2023 r. została powołana z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

TAGI: Katarzyna Pełczyńska-Nałęczministra funduszy i polityki regionalnejodchodziz rządu. Donald Tusk
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