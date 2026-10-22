W New Delhi odbyła się wspólna konferencja premierów Narendry Modi (po prawej) i Donalda Tuska (po lewej). /fot. PAP/EPA/Rajat Gupta
KRAJ I ŚWIAT

Premier Indii na konferencji z Donaldem Tuskiem: Współpraca z Polską nabrała prędkości

W New Delhi odbyła się wspólna konferencja premierów Narendry Modi (po prawej) i Donalda Tuska (po lewej). /fot. PAP/EPA/Rajat Gupta
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Dzięki podniesieniu relacji Indii z Polską do rangi partnerstwa strategicznego nasza współpraca przez ostatnie dwa lata nabrała prędkości - podkreślił w czwartek premier Indii Narendra Modi podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem RP Donaldem Tuskiem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tuskiem, który od środy przebywa z wizytą w Indiach, Narendra Modi poinformował, że z szefem polskiego rządu podjął kilka decyzji, które mają na celu dalsze wspieranie i wzmacnianie partnerstwa polsko-indyjskiego.

Jak dodał, dzięki m.in. Programowi Wymiany Młodzieżowej im. Jamsaheba z Nawanagaru w przyjaźń między narodami wprowadzane są kolejne pokolenia.

- Przyjaźń polsko-indyjska nie jest oparta tylko na relacjach dyplomatycznych, ale także na naszym wspólnym podejściu do człowieczeństwa, serdeczności i współczucia wobec innych - zauważył Modi.

Podkreślił, że jest „szczególnie szczęśliwy” z tego powodu, że premier Tusk przyjechał do Indii wraz z szeroką delegacją biznesową. - Mam nadzieję, że nasze zespoły będą razem pracować tak, aby stworzyć zaufane łańcuchy dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że nasze wspólne cele podwojenia wzajemnego handlu dwustronnego na pewno osiągną sukces - mówił premier Indii. Dodał, że Polska i Indie będą tworzyć kolejne partnerstwa, m.in. w obszarze krytycznych minerałów, surowców oraz gazyfikacji węgla.

Modi zaznaczył, że „zarówno Polska, jak i Indie wierzą w zasadę nadrzędności prawa oraz demokracji”, dlatego też należy wzmacniać instytucje, które wspierają rozwój w tym zakresie.

- Pamiętajmy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Będziemy wspierać każde dążenie w kierunku wypracowania pokoju - zadeklarował premier Indii.

TAGI: polskaindiewspółpracakonferencjamoditusknew delhi
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