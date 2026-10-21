Krzysztof Herdzin Fot. Filharmonia Pomorska
Bydgoszcz

35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin Fot. Filharmonia Pomorska
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Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji, kompozycji czy dyrygowania.

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  • Krzysztof Herdzin obchodzi jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.
  • Z tej okazji odbędzie się koncert w Filharmonii Pomorskiej.
  • W czwartek (22 października) o godz. 19 w sali symfonicznej Akademii Muzycznej wystąpi orkiestra symfoniczna Filharmonii Pomorskiej i zaproszeni soliści: Mariusz Patyra - skrzypce i Paweł Gusnar - saksofony.
Program wieczoru ukaże różne oblicza muzyki symfonicznej i jednocześnie pozwoli usłyszeć Krzysztofa Herdzina jako kompozytora pozostającego w żywym dialogu zarówno z tradycją klasyczną, jak i jazzem. Koncert otworzy słynna „Błękitna rapsodia” George’a Gershwina. W jubileuszowym programie znajdą się także dwa koncerty autorstwa Krzysztofa Herdzina.

- Jubileusze są miłe, ale w moim życiu każdy rok jest ważny, każda dekada jest ważna, według tej idei żyję. Chcę mi się pracować cały czas - mówi Krzysztof Herdzin.

Całej rozmowy Magdy Jasińskiej z Krzysztofem Herdzinem można posłuchać poniżej.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Krzysztof HerdzinFilharmonia Pomorskakoncert
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