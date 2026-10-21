35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji, kompozycji czy dyrygowania.
- Krzysztof Herdzin obchodzi jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.
- Z tej okazji odbędzie się koncert w Filharmonii Pomorskiej.
- W czwartek (22 października) o godz. 19 w sali symfonicznej Akademii Muzycznej wystąpi orkiestra symfoniczna Filharmonii Pomorskiej i zaproszeni soliści: Mariusz Patyra - skrzypce i Paweł Gusnar - saksofony.
- Jubileusze są miłe, ale w moim życiu każdy rok jest ważny, każda dekada jest ważna, według tej idei żyję. Chcę mi się pracować cały czas - mówi Krzysztof Herdzin.
Całej rozmowy Magdy Jasińskiej z Krzysztofem Herdzinem można posłuchać poniżej.