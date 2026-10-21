Problem wydłużających się „medalowych
REGION

Prezydent Nawrocki przyznał medale ratownikom z regionu. Z opóźnieniem i nie wszystkim

Problem wydłużających się „medalowych" procedur wojewoda kujawsko-pomorski zgłaszał Kancelarii Prezydenta RP już w maju/fot. Bydgoszcz Informuje
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Najpierw zaplanowaną uroczystość trzeba było odwołać, bo do Urzędu Wojewódzkiego nie dotarły medale dla ratowników medycznych. Teraz już są, ale tylko dla niektórych wskazanych do uhonorowania. Wojewoda wydał oświadczenie w tej sprawie.

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  • 13 października w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy odwołana została uroczystość wręczenia medali ratownikom medycznym za długoletnią służbę.
  • Odznaczeń nie otrzymało wówczas 25 ratowników z regionu, ponieważ nie było decyzji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
  • Informowaliśmy o tym tutaj.
Decyzja głowy państwa nadeszła w środę (21 października). Z 25 osób zgłoszonych przez wojewodę medale trafią do 19 ratowników. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel deklaruje, że wręczy je niezwłocznie, a pozostałych 6 osób postanowił uhonorować w inny sposób.

Przedstawiciel rządu w województwie skarży się na przewlekłość procedur. Obecnie na decyzję prezydenta oczekuje ponad 70 wniosków, w tym niektóre z marca tego roku. W 2026 około 140 wniosków o nadanie medali nie zostało rozpatrzonych przed wyznaczonymi datami uroczystości ich wręczenia. Zdaniem Michała Sztybla to odbiera podniosły charakter wyróżnienia. Wojewoda apeluje do Karola Nawrockiego o przyspieszenie prac.

Relacja Damiana Klicha
TAGI: medaleKarol NawrockiMichał Sztybelwojewodawojewództwo kujawsko-pomorskieodznaczeniaoświadczenie
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