Prezydent Nawrocki przyznał medale ratownikom z regionu. Z opóźnieniem i nie wszystkim

Najpierw zaplanowaną uroczystość trzeba było odwołać, bo do Urzędu Wojewódzkiego nie dotarły medale dla ratowników medycznych. Teraz już są, ale tylko dla niektórych wskazanych do uhonorowania. Wojewoda wydał oświadczenie w tej sprawie.

13 października w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy odwołana została uroczystość wręczenia medali ratownikom medycznym za długoletnią służbę.

Odznaczeń nie otrzymało wówczas 25 ratowników z regionu, ponieważ nie było decyzji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

Informowaliśmy o tym tutaj.

Z 25 osób zgłoszonych

medale trafią do 19 ratowników

6 osób postanowił uhonorować

Decyzja głowy państwa nadeszła w środę (21 października).przez wojewodę. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel deklaruje, że wręczy je niezwłocznie, a pozostałychw inny sposób.Przedstawiciel rządu w województwie skarży się na przewlekłość procedur. Obecnie na decyzję prezydenta oczekuje ponad 70 wniosków, w tym niektóre z marca tego roku. W 2026 około 140 wniosków o nadanie medali nie zostało rozpatrzonych przed wyznaczonymi datami uroczystości ich wręczenia. Zdaniem Michała Sztybla to odbiera podniosły charakter wyróżnienia. Wojewoda apeluje do Karola Nawrockiego o przyspieszenie prac.