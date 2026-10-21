Zniszczono wiatę w Starym Fordonie/ Fot. Bartosz Nawrocki
REGION

Wandale dali popis w Starym Fordonie. „Nie pozwolimy, by obracano w ruinę nasz dom!”

Zniszczono wiatę w Starym Fordonie/ Fot. Bartosz Nawrocki
Wielkość czcionkiAa

W drobny mak rozsypały się szyby w wiacie przystankowej przy kościele na Rynku w Starym Fordonie. To efekt działania wandali. Teren jest monitorowany.

Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda
Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda
Wandale zniszczyli przystanki tramwajowe w Bydgoszczy. Drogowcy liczą straty [zdjęcia]
Pseudograffiti na wiadukcie i nowej kładce w Bydgoszczy. Drogowcy apelują o rozsądek

To już kolejny taki przypadek w Bydgoszczy. Niedawno zniszczone zostały wiaty przystankowe przy ulicy Toruńskiej.

- Koszt ich naprawy to kilkanaście tysięcy złotych. Wandale zdemolowali również wiatę przystankową przy rynku w Starym Fordonie. Chodzi o przystanek Stary Fordon w kierunku pętli Styki. Zostały tam wybite dwie szyby boczne oraz zniszczona została również nazwa przystanku. Koszt naprawy to 3 tysiące złotych - mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Katarzyna Muszyńska.

Sprawa poruszyła społeczników ze Starego Fordonu.

- Nie ma naszej zgody na takie chuligaństwo - mówią o nocnym zniszczeniu przystanku przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

Rafael Prętki i Damian Amon Rączka piszą na profilu w mediach społecznościowych: mamy dla sprawców krótką informację - w okolicy wszędzie jest monitoring. Możecie spodziewać się rychłej wizyty policji. Stary Fordon to nasz dom, o który dbamy każdego dnia i nie pozwolimy, by ktokolwiek bezkarnie obracał go w ruinę.

Społecznicy apelują, by zgłaszać takie zniszczenia, m.in. za pośrednictwem aplikacji Dbamy o Bydgoszcz.

  • Każdego roku na usuwanie skutków zniszczeń robionych przez wandali, drogowcy wydają kilkaset tysięcy złotych.
  • Około 50 tysięcy idzie na usuwanie graffiti, 40 tysięcy na naprawę oświetlenia, a 170 tysięcy złotych na naprawę wiat.
  • Niszczone są także znaki drogowe i rozkłady jazdy.




Relacja Moniki Siwak
TAGI: wandaleStary FordonStowarzyszenie Miłośników Starego FordonuzniszczeniadrogowcyZDMiKPBydgoszczprzystanekzniszczeniastratyszkody
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Służby z regionu zatrzymały ośmiu cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Wandale dali popis w Starym Fordonie. „Nie pozwolimy, by obracano w ruinę nasz dom!”

W drobny mak rozsypały się szyby w wiacie przystankowej przy kościele na Rynku w Starym Fordonie. To efekt działania wandali. Teren jest monitorowany.

Monika Siwak DW
2026-10-21, 16:00
Bydgoszcz

Służby z regionu zatrzymały ośmiu cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe

Wobec ośmiu cudzoziemców, których zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy we współdziałaniu z policją z Solca Kujawskiego…

BN
2026-10-21, 15:11
Bydgoszcz

Awaria na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy usunięta. Woda jest, ale auta nie jeżdżą [AKTUALIZACJA]

Przyczyną awarii wodociągowej na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy było pęknięcie przewodu wodociągowego spowodowane korozją. Usterkę naprawiono, ale to…

Jarosław Wieprzycki Damian Klich BN
2026-10-21, 14:47
Bydgoszcz

Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda

Makieta zamku bydgoskiego w centrum Bydgoszczy jest zniszczona. Z wewnętrznych ścian i wieży zniknęła warstwa imitująca czerwoną cegłę. Jak informuje…

Monika Siwak BN
2026-10-21, 13:05
Świecie nad Wisłą

„SPA dla mózgu” w szpitalu w Świeciu. Pierwszy taki projekt na świecie [wideo]

Innowacja w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu, i to na skalę światową! Powstaje tam projekt „SPA dla mózgu”, który ma pomóc odprężyć…

Marcin Doliński BN
2026-10-21, 12:09
REGION

Wojewoda o kontrolach policji w szkołach: Obowiązują do odwołania, będą powtarzane i regularne

Policja jest w kontakcie ze szkołami przez cały czas, jednak ma to charakter instruujący - mówi wojewoda Michał Sztybel, zapytany o sytuację bezpieczeństwa…

Bartosz Nawrocki
2026-10-21, 11:16
Bydgoszcz

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka sprawcy znieważenia na tle narodowościowym

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który ma związek z przestępstwem polegającym…

BN
2026-10-21, 10:25
REGION

Wyprzedzanie bezpośrednio przed pasami oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Policja publikuje nagrania

Nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej ku przestrodze publikują nagrania pokazujące łamanie zasad…

BN
2026-10-21, 09:47
Włocławek

Kowal 22. miastem najbardziej pożądanym do życia w Polsce. „To efekt wieloletniej pracy” [Rozmowa Dnia]

Podwłocławski Kowal znalazł się na 22. miejscu w rankingu miast najbardziej pożądanych do życia w Polsce. Czym przyciąga? W Rozmowie Dnia mówił o tym…

Agnieszka Marszał BN
2026-10-21, 09:03
Bydgoszcz

Będą dyżury i wydarzenia dla mieszkańców. Konsulat Republiki Chile otwarty w Bydgoszczy

- Każdy polski przedsiębiorca, który będzie chciał inwestować w Chile otrzyma pomoc od państwa - deklarował wojewoda Michał Sztybel podczas otwarcia konsulatu…

Bartosz Nawrocki MG
2026-10-21, 07:53
Włocławek

Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Pikieta pod lecznicą

Dotychczasowa szefowa oddziału okulistyki przegrała konkurs ordynatorski i postanowiła odejść z włocławskiego szpitala. Wygrał go młody lekarz, który…

Marek Ledwosiński MG
2026-10-21, 06:50
REGION

Chcą zapłacić szwedzkiemu artyście za „wampirkę” Zosię. Zbiórka na portalu zrzutka.pl

Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja” zbiera pieniądze, aby „wampirka'' Zosia z Pnia mogła zostać w Polsce.

Marcin Kupczyk MG
2026-10-20, 21:00
więcej wiadomości
0:00 0:00