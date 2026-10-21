Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka sprawcy znieważenia na tle narodowościowym/fot. KMP Bydgoszcz
Bydgoszcz

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka sprawcy znieważenia na tle narodowościowym

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka sprawcy znieważenia na tle narodowościowym/fot. KMP Bydgoszcz
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Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który ma związek z przestępstwem polegającym na naruszeniu nietykalności cielesnej i znieważenia na tle narodowościowym.

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Do zdarzenia doszło w kwietniu 2025 roku w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 45. Zarejestrowany został wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem. W tej sprawie prokurator wydał zarządzenie o opublikowaniu wizerunku mężczyzny.

Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego zdjęcia. Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 14 62, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. I Kr 2436/26.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: rozpoznajesz tego mężczyznę?Gdańska 45Bydgoszczpolicja
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