Kowal 22. miastem najbardziej pożądanym do życia w Polsce. „To efekt wieloletniej pracy” [Rozmowa Dnia]

Podwłocławski Kowal znalazł się na 22. miejscu w rankingu miast najbardziej pożądanych do życia w Polsce. Czym przyciąga? W Rozmowie Dnia mówił o tym burmistrz tej miejscowości Eugeniusz Gołembiewski.

- Kiedy się o tym dowiedziałem, było to dla mnie duże, pozytywne zaskoczenie - przyznaje włodarz Kowala. - Na to miejsce składa się zestawienie ilości zameldowań i wymeldowań, to znaczy, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców więcej ich do Kowala się sprowadza niż się z niego wyprowadza - dodaje.



Eugeniusz Gołembiewski uważa, że 22. pozycja Kowala w rankingu to efekt wieloletniej pracy nad tym, żeby stworzyć dobry wizerunek miasta. - Chcieliśmy, by każdy mieszkaniec miał dostęp do kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dobrej wody, światłowodu - tłumaczy burmistrz. - Dążyliśmy także do tego, by praktycznie 100 proc. mieszkańców miało swoje domy przy drogach utwardzonych asfaltem, drogi były z kostki betonowej, a w całym centrum z bruku klinkierowego - wymienia.



Włodarz Kowala podkreśla również dobry poziom placówek edukacyjnych. - Powiem, że w tym nieco więcej niż trzytysięcznym mieście uczy się około 1200 uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych - informuje Eugeniusz Gołembiewski.



Cała Rozmowa Dnia Polskiego Radia PiK poniżej.

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