Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
Włocławek

Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Pikieta pod lecznicą

Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
Wielkość czcionkiAa

Dotychczasowa szefowa oddziału okulistyki przegrała konkurs ordynatorski i postanowiła odejść z włocławskiego szpitala. Wygrał go młody lekarz, który zaledwie kilka miesięcy temu zdobył specjalizację w chorobach oczu.

Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?
Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?
Seria popołudniowych wypadków w regionie. Cztery osoby w szpitalu po zdarzeniu w Tulibowie [AKTUALIZACJA]
Jedna spółka receptą na długi trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? Będzie restrukturyzacja

Szpital twierdzi, że konkurs był uczciwy, a Jakub Czapiewski był lepszym kandydatem od Marzeny Krajewskiej. Rzecznik włocławskiego szpitala podkreśla, że komisja oceniała nie tylko doświadczenie medyczne kandydatów.

Cztery kryteria oceny kandydatów
- Powołany został zespół pod przewodnictwem zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, który oceniał oferty złożone w konkursie. Pod uwagę brane były cztery kryteria: doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wycena konkretnych świadczeń, dostępność usług i świadczeń oraz wizja na funkcjonowanie oddziału i poradni – tłumaczy Polskiemu Radiu PiK Bartłomiej Kucharczyk. – Oferta złożona przez doktora Czapiewskiego została oceniona wyżej i to on - po podpisaniu umowy - będzie pełnił funkcję kierownika oddziału – dodaje rzecznik.

Mówi rzecznik Bartłomiej Kucharczyk:



Pacjenci tracą swoją panią doktor
Nie podoba się to jednak pacjentom, którzy wzięli udział w pikiecie, zorganizowanej we wtorek pod szpitalem przez działaczy włocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

- Największą stratą będzie dla mnie odejście pani doktor, która ma ogromne doświadczenie, wiedzę i potencjał. Dla nas nie ma tu lepszego lekarza – mówi jedna z pacjentek. - Pani doktor zna nas najlepiej. Leczę się u niej od 17 lat i przez ten cały czas zajmowała się mną, jak siostra.

Mówi jedna z pacjentek:


Doktora Czapiewskiego nie było dziś na oddziale. Dotychczasowa ordynator twierdzi, że w przeprowadzonym konkursie było wiele błędów i zapowiedziała odwołanie się od jego wyników.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: okulistykakryzysszpitalzdrowie
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów [AKTUALIZACJA]
następna informacja Będą dyżury i wydarzenia dla mieszkańców. Konsulat Republiki Chile otwarty w Bydgoszczy

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Wyprzedzanie bezpośrednio przed pasami oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Policja publikuje nagrania

Nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej ku przestrodze publikują nagrania pokazujące łamanie zasad…

BN
2026-10-21, 09:47
Włocławek

Kowal 22. miastem najbardziej pożądanym do życia w Polsce. „To efekt wieloletniej pracy” [Rozmowa Dnia]

Podwłocławski Kowal znalazł się na 22. miejscu w rankingu miast najbardziej pożądanych do życia w Polsce. Czym przyciąga? W Rozmowie Dnia mówił o tym…

Agnieszka Marszał BN
2026-10-21, 09:03
Bydgoszcz

Będą dyżury i wydarzenia dla mieszkańców. Konsulat Republiki Chile otwarty w Bydgoszczy

- Każdy polski przedsiębiorca, który będzie chciał inwestować w Chile otrzyma pomoc od państwa - deklarował wojewoda Michał Sztybel podczas otwarcia konsulatu…

Bartosz Nawrocki MG
2026-10-21, 07:53
Włocławek

Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Pikieta pod lecznicą

Dotychczasowa szefowa oddziału okulistyki przegrała konkurs ordynatorski i postanowiła odejść z włocławskiego szpitala. Wygrał go młody lekarz, który…

Marek Ledwosiński MG
2026-10-21, 06:50
Bydgoszcz

Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów [AKTUALIZACJA]

Awaria wodociągów na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy, potworzyły się kałuże. Z tego względu są utrudnienia w kursowaniu komunikacji publicznej. Mieszkańcy…

Jarosław Wieprzycki BN
2026-10-21, 06:37
REGION

Chcą zapłacić szwedzkiemu artyście za „wampirkę” Zosię. Zbiórka na portalu zrzutka.pl

Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja” zbiera pieniądze, aby „wampirka'' Zosia z Pnia mogła zostać w Polsce.

Marcin Kupczyk MG
2026-10-20, 21:00
Bydgoszcz

Nowy radny Sebastian Grysiak nie dołączy ani do Bydgoskiej Prawicy, ani do klubu PiS

Sebastian Grysiak, który zastąpi Katarzynę Zaczek w bydgoskiej Radzie Miasta, będzie radnym niezrzeszonym - dowiaduje się Polskie Radio PiK.

Bartosz Nawrocki MG
2026-10-20, 19:05
Bydgoszcz

Wiele światów w jednym miejscu. Biblioteka Londynek jest otwarta dla wszystkich [zdjęcia]

W bibliotece na ul. Pomorskiej w Bydgoszczy można oglądać portrety artystyczne Tomasza Bossaka, debiutującego fotografika. To kolejna wystawa organziowana…

Dorota Witt KB
2026-10-20, 15:29
Chełmno

Oszustwo „na kuriera" - złodzieje wymyślili następną metodę. Testowali ją w powiecie chełmińskim

Przestępcy podszywają się najpierw pod kurierów, a potem pod policjantów. W każdym z tych przypadków chodzi o nieodebraną przesyłkę i o montaż moni…

Redakcja KB
2026-10-20, 14:40
Bydgoszcz

Rodzice wyzywają i obrażają sędziów i graczy podczas piłkarskich meczów. Związek wprowadza kary

Dość wulgarnych i agresywnych zachowań rodziców na rozgrywkach piłki nożnej dzieci i młodzieży. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej będzie wyciągać…

Monika Siwak KB
2026-10-20, 14:00
Bydgoszcz

Niebezpieczeństwo na pokładzie Airbusa A340. Ćwiczenia służb na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Jak skutecznie i bezpiecznie obezwładnić napastnika w ciasnej przestrzeni samolotu? Jak postępować wobec osoby, która odmawia opuszczenia pokładu lub stawia…

Redakcja KB
2026-10-20, 13:20
Toruń

Targi pracy w Toruniu: Stabilne bezrobocie i wielkie braki w budownictwie

Masz fach w ręku? To się dobrze składa. W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. To szansa na bezpośrednią rozmowę z pracodawcami…

Michał Zaręba KB
2026-10-20, 12:41
więcej wiadomości
0:00 0:00