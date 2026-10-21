Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Pikieta pod lecznicą

Dotychczasowa szefowa oddziału okulistyki przegrała konkurs ordynatorski i postanowiła odejść z włocławskiego szpitala. Wygrał go młody lekarz, który zaledwie kilka miesięcy temu zdobył specjalizację w chorobach oczu.

Szpital twierdzi, że konkurs był uczciwy, a Jakub Czapiewski był lepszym kandydatem od Marzeny Krajewskiej. Rzecznik włocławskiego szpitala podkreśla, że komisja oceniała nie tylko doświadczenie medyczne kandydatów.



Cztery kryteria oceny kandydatów

- Powołany został zespół pod przewodnictwem zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, który oceniał oferty złożone w konkursie. Pod uwagę brane były cztery kryteria: doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wycena konkretnych świadczeń, dostępność usług i świadczeń oraz wizja na funkcjonowanie oddziału i poradni – tłumaczy Polskiemu Radiu PiK Bartłomiej Kucharczyk. – Oferta złożona przez doktora Czapiewskiego została oceniona wyżej i to on - po podpisaniu umowy - będzie pełnił funkcję kierownika oddziału – dodaje rzecznik.



Mówi rzecznik Bartłomiej Kucharczyk:



Pacjenci tracą swoją panią doktor

którzy wzięli udział w pikiecie, zorganizowanej we wtorek pod szpitalem

Pani doktor zna nas najlepiej. Leczę się u niej od 17 lat

Mówi jedna z pacjentek:

Nie podoba się to jednak pacjentom,przez działaczy włocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.- Największą stratą będzie dla mnie odejście pani doktor, która ma ogromne doświadczenie, wiedzę i potencjał. Dla nas nie ma tu lepszego lekarza – mówi jedna z pacjentek. -i przez ten cały czas zajmowała się mną, jak siostra.Doktora Czapiewskiego nie było dziś na oddziale. Dotychczasowa ordynator twierdzi, że w przeprowadzonym konkursie było wiele błędów i zapowiedziała odwołanie się od jego wyników.