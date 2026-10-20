Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?

Politechnika Bydgoska mogłaby przejąć Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Tak w liście do marszałka województwa pisze rektor uczelni. To reakcja na planowane przez Piotra Całbeckiego utworzenie spółki zarządzającej szpitalami w Grudziądzu, Inowrocławiu i właśnie lecznicą przy ul. Seminaryjnej, o czym Polskie Radio PiK informowało jako pierwsze.

Okazuje się, że list adresowany do marszałka oraz sejmiku województwa wyciekł do mediów. Rektor prof. Marek Adamski przekonuje w nim o plusach swojego pomysłu.



Jak argumentuje, powiązanie działalności leczniczej Centrum Pulmonologii z potencjałem akademickim ma wzmocnić pozycję szpitala. Będzie można wspólnie kształcić kadry, prowadzić badania naukowe oraz rozwijać nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Zdaniem rektora zyskają i studenci, i pacjenci, a szpital będzie miał się gdzie rozbudowywać. Marek Adamski pisze, że jest gotów przeznaczyć na taką inwestycję teren uczelni sąsiadujący z lecznicą.



O planach utworzenia spółki zarządzającej szpitalami, na które powołuje się rektor, marszałek województwa mówił w Polskim Radiu PiK:

Politechnika sprawy nie komentuje. Zrobi to, gdy dostanie odpowiedź na list.

Marszałek i zarząd województwa przeanalizują propozycję zawartą w piśmie rektora Politechniki Bydgoskiej - przekazała PR PiK Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa marszałka. Dyskusja o spółce ma się odbyć na sesji sejmiku województwa 26 października.





PEŁNA TREŚĆ LISTU:

deklaruję gotowość Politechniki Bydgoskiej do objęcia funkcji podmiotu tworzącego dla K-PCP .

Wydział Medyczny Politechniki Bydgoskiej konsekwentnie rozwija swoją działalność.

Uważam, że propozycja powiązania Szpitala z Politechniką Bydgoską zasługuje na rozważenie również w kontekście planów utworzenia wspólnej spółki zarządzającej kilkoma placówkami ochrony zdrowia.

warto wspólnie przeanalizować rozwiązanie, które może połączyć rozwój specjalistycznej opieki zdrowotnej z rozbudową zaplecza klinicznego dla kształcenia przyszłych medyków w regionie