Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?

Politechnika Bydgoska mogłaby przejąć Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Tak w liście do marszałka województwa pisze rektor uczelni. To reakcja na planowane przez Piotra Całbeckiego utworzenie spółki zarządzającej szpitalami w Grudziądzu, Inowrocławiu i właśnie lecznicą przy ul. Seminaryjnej, o czym Polskie Radio PiK informowało jako pierwsze.
Okazuje się, że list adresowany do marszałka oraz sejmiku województwa wyciekł do mediów. Rektor prof. Marek Adamski przekonuje w nim o plusach swojego pomysłu.
Jak argumentuje, powiązanie działalności leczniczej Centrum Pulmonologii z potencjałem akademickim ma wzmocnić pozycję szpitala. Będzie można wspólnie kształcić kadry, prowadzić badania naukowe oraz rozwijać nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Zdaniem rektora zyskają i studenci, i pacjenci, a szpital będzie miał się gdzie rozbudowywać. Marek Adamski pisze, że jest gotów przeznaczyć na taką inwestycję teren uczelni sąsiadujący z lecznicą.
O planach utworzenia spółki zarządzającej szpitalami, na które powołuje się rektor, marszałek województwa mówił w Polskim Radiu PiK:
- Politechnika sprawy nie komentuje. Zrobi to, gdy dostanie odpowiedź na list.
- Marszałek i zarząd województwa przeanalizują propozycję zawartą w piśmie rektora Politechniki Bydgoskiej - przekazała PR PiK Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa marszałka. Dyskusja o spółce ma się odbyć na sesji sejmiku województwa 26 października.
Nasza informacja o spółce tutaj: TUTAJ
PEŁNA TREŚĆ LISTU:
„Pan Piotr Calbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pani Elżbieta Piniewska
Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Radni Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi planowanego utworzenia spółki zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii (K-PCP) oraz szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu, deklaruję gotowość Politechniki Bydgoskiej do objęcia funkcji podmiotu tworzącego dla K-PCP. W mojej ocenie, takie rozwiązanie stanowi wartościową alternatywę dla funkcjonowania i rozwoju bydgoskiej lecznicy oraz przyniesie
wymierne korzyści dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.
Wydział Medyczny Politechniki Bydgoskiej konsekwentnie rozwija swoją działalność. Świadczą o tym nie tylko nowe kierunki studiów, ale także najnowsze wyniki oceny jakości badań naukowych. Uczelnia uzyskała najwyższą w województwie kategorię w dyscyplinie nauki medyczne. Powiązanie działalności leczniczej K-PCP z potencjałem akademickim sprzyjać będzie wzmacnianiu pozycji Szpitala. Pozwoli stworzyć dodatkowe możliwości współpracy w zakresie kształcenia kadr, badań naukowych, rozwoju nowoczesnych metod
diagnostyki oraz leczenia. Zyskają na tym nie tylko studenci kierunków medycznych, ale przede wszystkim pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych.
Istotnym argumentem przemawiającym za proponowanym rozwiązaniem jest również perspektywa rozbudowy infrastruktury Szpitala. Inwestycje w tym zakresie mogłyby odbyć się de facto jedynie z wykorzystaniem należących do Politechniki Bydgoskiej terenów sąsiadujących z Lecznicą, na których funkcjonuje obecnie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Uważam, że propozycja powiązania Szpitala z Politechniką Bydgoską zasługuje na rozważenie również w kontekście planów utworzenia wspólnej spółki zarządzającej kilkoma placówkami ochrony zdrowia. Każda z nich ma własną specyfikę, potrzeby i uwarunkowania finansowe. W przypadku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii rozwiązanie oparte na współpracy z Uczelnią pozwoli skoncentrować się na rozwoju tej konkretnej placówki, jej potrzebach inwestycyjnych, potencjale kadrowym oraz znaczeniu dla mieszkańców
Bydgoszczy i regionu.
Mając na uwadze zapowiadane przedstawienie szczegółów planowanych zmian podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będę wdzięczny za niezwłoczną informację Zarządu Województwa w sprawie możliwości podjęcia rozmów na temat przedstawionej propozycji. Jestem przekonany, że warto wspólnie przeanalizować rozwiązanie, które może połączyć rozwój specjalistycznej opieki zdrowotnej z rozbudową zaplecza klinicznego dla kształcenia przyszłych medyków w regionie.
Z wyrazami szacunku
Marek Piotr Adamski"