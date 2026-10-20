Damian Skałecki jest nowym prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A./fot. nadesłane
Bydgoszcz

Damian Skałecki prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

Damian Skałecki jest nowym prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A./fot. nadesłane
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Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. podjęła decyzję o powołaniu Damiana Skałeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Od 28 września br. pełnił on obowiązki prezesa Zarządu, wcześniej sprawując funkcję członka Zarządu.

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Damian Skałecki ma 30-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze technologicznym i budowlanym. W swojej karierze uczestniczył m.in. w realizacji projektów związanych z budową i uruchamianiem cyfrowych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach Polkomtel S.A., Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. oraz Towerlink sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Bydgoskiej oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) i Doctor of Business Administration (DBA) na Uniwersytecie VIZJA.

W Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych BELMA S.A. do tej pory był zaangażowany w opracowanie Strategii Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) oraz współtworzenie biznesplanu rozwoju zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Dokument ten stanowił podstawę dokapitalizowania Spółki ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych w 2026 roku.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: BelmaZarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.prezesDamian Skałecki
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