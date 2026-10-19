Książka tradycyjna czy może cyfrowa? Biblioteka w Świeciu idzie z duchem czasu

Jak czytanie to oczywiście biblioteka. Nasz reporter sprawdzał czym charakteryzuje się ta nowoczesna cyfrowa. W tym celu odwiedził Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu.

Szukamy bardzo nowoczesnej biblioteki. Jaka to musi być biblioteka na te czasy?



- To już nie tylko książka papierowa, ale również cyfrowa. Nasz katalog jest dostępny online. Bez wychodzenia z domu każdy, nawet nie zalogowany, może z niego skorzystać, zarejestrować się zdalnie. Zapewniamy dostępy do różnych platform elektronicznych z bezpłatnym dostępem - mówi Alina Kot Czerwińska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu.



Biblioteka to nie tylko książki, ale także różne wydarzenia.



- Spotkania z pisarzami, lokalnymi historykami, pasjonatami w różnych dziedzinach. To jest pokazywanie ciekawych ludzi, ciekawych, ważnych miejsc, jakiś wydarzeń, podkreślanie tego, co istotne dla naszego regionu - dodaje dyrektor biblioteki.



Pomimo postępującej cyfryzacji cały czas książka papierowa dominuje i stanowi 80 procent wypożyczanych pozycji