Biblioteka w Świeciu oferuje tradycyjne i cyfrowe publikacje. /fot. Marcin Doliński (archiwum)
Świecie nad Wisłą

Książka tradycyjna czy może cyfrowa? Biblioteka w Świeciu idzie z duchem czasu

Biblioteka w Świeciu oferuje tradycyjne i cyfrowe publikacje. /fot. Marcin Doliński (archiwum)
Wielkość czcionkiAa

Jak czytanie to oczywiście biblioteka. Nasz reporter sprawdzał czym charakteryzuje się ta nowoczesna cyfrowa. W tym celu odwiedził Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu.

„Chodzimy polem, bo się boimy”. Mieszkańcy nie mogą doprosić się o przejście dla pieszych
„Chodzimy polem, bo się boimy”. Mieszkańcy nie mogą doprosić się o przejście dla pieszych
Gdyby rzeka przerwała wały, służby ratunkowe z powiatu świeckiego zrobiłyby właśnie to
NASZ NEWS: Mogiłę dzieci oraz pochówek matki z dzieckiem sprzed setek lat znaleziono w Świeciu

Szukamy bardzo nowoczesnej biblioteki. Jaka to musi być biblioteka na te czasy?

- To już nie tylko książka papierowa, ale również cyfrowa. Nasz katalog jest dostępny online. Bez wychodzenia z domu każdy, nawet nie zalogowany, może z niego skorzystać, zarejestrować się zdalnie. Zapewniamy dostępy do różnych platform elektronicznych z bezpłatnym dostępem - mówi Alina Kot Czerwińska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Biblioteka to nie tylko książki, ale także różne wydarzenia.

- Spotkania z pisarzami, lokalnymi historykami, pasjonatami w różnych dziedzinach. To jest pokazywanie ciekawych ludzi, ciekawych, ważnych miejsc, jakiś wydarzeń, podkreślanie tego, co istotne dla naszego regionu - dodaje dyrektor biblioteki.

Pomimo postępującej cyfryzacji cały czas książka papierowa dominuje i stanowi 80 procent wypożyczanych pozycji

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: kultura czytelnictwabibliotekaświecieksiążkae-bookzbiorydarmowy dostęp
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Świecie nad Wisłą

Książka tradycyjna czy może cyfrowa? Biblioteka w Świeciu idzie z duchem czasu

Jak czytanie to oczywiście biblioteka. Nasz reporter sprawdzał czym charakteryzuje się ta nowoczesna cyfrowa. W tym celu odwiedził Powiatową Bibliotekę Publiczną…

Marcin Doliński JW
2026-10-19, 21:34
Bydgoszcz

Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Nie żyje Kazimierz Drejas, autor charakterystycznych, pełnych psychologicznego napięcia obrazów, których bohaterką była postać kobieca.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska BN
2026-10-19, 20:08
Bydgoszcz

Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]

Tym razem nasz wóz transmisyjny przyjechał do Opery Nova w Bydgoszczy. Magda Jasińska zabrała Słuchaczy za kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda”…

Magda Jasińska BN
2026-10-19, 18:36
Bydgoszcz

„Trzy pieśni” w reżyserii Bydgoszczanina Krzysztofa Nowickiego z Grand Prix na międzynarodowym festiwalu

Bydgoszczanin Krzysztof Nowicki otrzymał nagrodę Grand Prix na zakończonym w weekend Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Naukowych w Parnawie…

Bogumiła Wresiło BN
2026-10-19, 16:46
Bydgoszcz

New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Magda Jasińska DW
2026-10-18, 20:20
Bydgoszcz

Mikołaj Trzaska nagrodzony podczas FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy

Jeden z najważniejszych polskich saksofonistów Mikołaj Trzaska otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Otrzymał ją…

Bogumiła Wresiło JW
2026-10-18, 19:40
Kultura

„Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej”. Nowy podcast Polskiego Radia PiK!

Przed nami kolejna premiera. Co dwa tygodnie na naszej antenie i na kanale YouTube Polskiego Radia PiK będziemy publikować opowieści o nietuzinkowych muzykach…

DW
2026-10-18, 16:00
Bydgoszcz

Od Kurzak do Piekarczyka. Tak wyglądał 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny „Kontrasty”

Na inauguracji podziwialiśmy znakomitą Aleksandrę Kurzak, finał był równie spektakularny: zabrzmiały utwory m.in. Pink Floyd, Erica Claptona, Led Zeppelin…

Magda Jasińska DW
2026-10-18, 15:00
Bydgoszcz

Nowej przestrzeni artystycznej w Bydgoszczy patronuje Pola Negri. Pierwsza wystawa gotowa

Galeria 2B+L w houseboacie nad Brdą w Bydgoszczy zaprasza na ekspozycję pt. „Efemerydy" Anny Marii Kawczyńskiej.

Bogumiła Wresiło DW
2026-10-18, 13:00
Bydgoszcz

FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy. Nagrodę im. Poli Negri odbierze Mikołaj Trzaska

W kilku miejscach miasta rozbrzmiewa muzyka, prezentowane są filmy, toczą się ciekawe dyskusje.

Bogumiła Wresiło DW
2026-10-18, 09:30
Włocławek

Święto dokumentu we Włocławku. Przed nami Festiwal Filmowy Watch Docs

Dokumenty, które poruszają i skłaniają do refleksji już od poniedziałku we Włocławku. Teatr Impresaryjny będzie jednym z przystanków 24. edycji Objazdowego…

Radosław Jagieła JW
2026-10-17, 18:30
Bydgoszcz

Rozpoczyna się 25. Festiwal Prapremier. Prologiem nadanie dębowi imienia Hieronima Konieczki

Hieronim Konieczka, wybitny aktor, reżyser i patron Teatru Polskiego w Bydgoszczy ma od piątku swój dąb w Poczcie Dębów Honorowych w Alei Ossolińskich.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska BN
2026-10-16, 18:03
więcej wiadomości
0:00 0:00