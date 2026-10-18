Droga krzyżowa w Górsku w 40. Rocznicę śmierci księdza Jerzego/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Toruń

W Górsku odbędą się uroczystości upamiętniające ks. Jerzego Popiełuszkę. Zginął 42 lata temu

Droga krzyżowa w Górsku w 40. Rocznicę śmierci księdza Jerzego/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
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  • Uroczystości rocznicowe rozpoczną się w niedzielę (18 października) o godz. 15. drogą krzyżową pod pomnikiem-krzyżem przy drodze krajowej numer 80.
  • Dwie godziny później w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza święta.
  • O godz. 18. zaplanowano program artystyczny z udziałem aktora Adama Woronowicza i zespołu Soul.
W wydarzeniu weźmie udział marszałek województwa Piotr Całbecki.

– Męczeńska śmierć księdza Popiełuszki nie była daremna. Ostatecznie bowiem prawda zawsze zatriumfuje nad kłamstwem, nadzieja przezwycięży zwątpienie, życie pokona śmierć. Wciąż aktualne są słowa, które uczynił istotą swojego nauczania, przesłaniem swego życia, testamentem pozostawionym narodowi: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – podkreśla Piotr Całbecki.

Będziemy relacjonować uroczystości na antenie Polskiego Radia PiK.

Gdzie: Toruń
TAGI: Jerzy PopiełuszkoksiądzGórskzabójstwokapelan Solidarnościrocznica
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