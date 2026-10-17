Szef WOŚP Jurek Owsiak (po środku) ogłosił temat kolejnego finału./fot. PAP/Radek Pietruszka
KRAJ I ŚWIAT

Znamy temat 35. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajmą się zdrowiem noworodków

Szef WOŚP Jurek Owsiak (po środku) ogłosił temat kolejnego finału./fot. PAP/Radek Pietruszka
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„Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!" - to główny temat 35. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel jubileuszowej zbiórki ogłosił w Warszawie szef Orkiestry Jurek Owsiak podczas bicia rekordu pierwszej pomocy.

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- Więc intensywna terapia noworodka. Potrzebuje pomocy w postaci mega nowoczesnego sprzętu. Rodzi się nas coraz mniej i dbajmy o każde życie, o każde narodzone życie. W związku z tym po rozmowie z ekspertami chcemy zająć się właśnie tym problemem.

W 34. Finał WOŚP w styczniu 2026 roku zebrano na gastroenterologię dziecięcą ponad 263 milionów złotych. Łącznie do tej pory Fundacja zebrała blisko 4 miliardy złotych.

Temat ogłoszono podczas bicia rekordu pierwszej pomocy. Ponad dwieście tysięcy uczestników z prawie tysiąca siedmiuset instytucji wzięło udział w tej inicjatywie. Po raz dziesiąty w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na ponad 10 tysiącach fantomów.

TAGI: wośpfinałwośp 2027noworodkizdrowie noworodkóworkiestrazbiórkapomoc
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