Znamy temat 35. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajmą się zdrowiem noworodków

„Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!" - to główny temat 35. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel jubileuszowej zbiórki ogłosił w Warszawie szef Orkiestry Jurek Owsiak podczas bicia rekordu pierwszej pomocy.

- Więc intensywna terapia noworodka. Potrzebuje pomocy w postaci mega nowoczesnego sprzętu. Rodzi się nas coraz mniej i dbajmy o każde życie, o każde narodzone życie. W związku z tym po rozmowie z ekspertami chcemy zająć się właśnie tym problemem.



W 34. Finał WOŚP w styczniu 2026 roku zebrano na gastroenterologię dziecięcą ponad 263 milionów złotych. Łącznie do tej pory Fundacja zebrała blisko 4 miliardy złotych.



Temat ogłoszono podczas bicia rekordu pierwszej pomocy. Ponad dwieście tysięcy uczestników z prawie tysiąca siedmiuset instytucji wzięło udział w tej inicjatywie. Po raz dziesiąty w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na ponad 10 tysiącach fantomów.