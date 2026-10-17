W bydgoskim Fordonie można się zbadać w Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy. /fot. Monika Siwak
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W Bydgoszczy zbadasz się za darmo. Mobilny gabinet osteoporozy pojawił się w Fordonie

W bydgoskim Fordonie można się zbadać w Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy. /fot. Monika Siwak
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Trwają bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w Bydgoszczy. Mobilny gabinet diagnostyczny stanął na terenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ulicy generała Fieldorfa „Nila”.

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Do godziny 14.30 mieszkańcy mogą skorzystać z bezbolesnego badania densytometrycznego, które pozwala ocenić gęstość kości, a także z konsultacji lekarskich. Zbadać się będzie mogło około 70 osób. Pierwsi pacjenci już po wizycie.

- Ja już po badaniu. Wygląda to tak, że kładę się i na zasadzie lekkiego rentgena jestem badana. Została u mnie stwierdzona osteoporoza i to nawet zaawansowana, aż podczas badania kręgosłupa w całkiem innym miejscu. To są początki osteopenii z innego miejsca. Zatem warto nawet samemu sprawdzać. Coś robić, brać witaminę D przede wszystkim i wapń i być kontrolą lekarza - mówi pacjentka.

- Trzeba niestety badać się, bo żeby po prostu być zorientowanym, jak to wszystko wygląda. Ja jestem w granicy jeszcze, czyli nie jest źle. Warto zobaczyć właśnie i skorzystać z tej możliwości, gdzie tutaj jest pomiar akurat wykonywany i dowiedzieć się, jak to naprawdę wygląda - podkreśla pacjent.

Zapisać się można pod numerem: 666 355 990

Kolejne bezpłatne badania zaplanowano na przyszłą sobotę 24 października przy Zespole Szkół nr 24 przy ulicy Puszczykowej oraz 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Kombatantów w Bydgoszczy.

Relacja Moniki Siwak
TAGI: osteoporozabadaniebydgoszczfordonmobilny gabinetdiagnostykaleczenie
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