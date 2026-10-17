Najskuteczniejszy siatkarz ligi zagra w Bydgoszczy! BKS podejmie Lechię. Relacja w PR PiK

Siatkarze BKS-u Bydgoszcz wracają do Immobile Łuczniczki. W sobotę zmierzą się z Lechią Tomaszów Mazowiecki, która ma dwa punkty więcej w tabeli i przyjedzie do Bydgoszczy z aktualnie najskuteczniejszym zawodnikiem TAURON 1. Ligi – Jędrzejem Gossem. Początek spotkania o godz. 17:00. Relacja w PR PiK w audycji „Muzyka i Sport”.

BKS Bydgoszcz spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę po bardzo wyrównanym meczu z Czarnymi Radom. Bydgoszczanie prowadzili w nim 2:1 w setach, ale ostatecznie przegrali 2:3 i do ligowej tabeli dopisali jeden punkt. Wcześniej zespół Serhiya Kapelusa pewnie pokonał u siebie Avię Sędziszów Małopolski 3:0.



Lechia zajmuje obecnie 10. miejsce z sześcioma punktami, BKS jest jedenasty i ma cztery. Trzeba jednak zwrócić uwagę na różną liczbę rozegranych spotkań. Bydgoszczanie mają za sobą cztery mecze, natomiast Tomaszowianie sześć – w środę rozegrali awansem spotkanie ósmej kolejki z SMS-em PZPS Spała i zwyciężyli 3:1.



Największym zagrożeniem dla gospodarzy powinien być Jędrzej Goss. Atakujący Lechii zdobył już 108 punktów w sześciu meczach, co daje mu pierwsze miejsce w rankingu najlepiej punktujących całych rozgrywek. Dwukrotnie otrzymywał także statuetkę MVP. W środowym meczu ze Spałą zdobył aż 26 punktów, w tym 25 atakiem przy 67-procentowej skuteczności.



BKS ma jednak własne argumenty. Rafał Sobański zdobył w czterech dotychczasowych spotkaniach 64 punkty, a Wiktor Rajsner jest jednym z najlepszych blokujących ligi – w czterech meczach zatrzymał rywali 16 razy.



Dodatkowego smaczku spotkaniu dodają personalne powiązania. Adrian Kopij jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował Lechię Tomaszów Mazowiecki, natomiast Wiktor Rajsner grał w tym klubie w sezonie 2020/21. W drugą stronę działa historia Jędrzeja Gossa – obecny lider Lechii jako młody zawodnik przez trzy sezony występował w Młodej Lidze w barwach Transferu Bydgoszcz.



W ubiegłym sezonie oba bezpośrednie spotkania były bardzo ciekawe. W Tomaszowie Lechia zwyciężyła BKS 3:2, a w lutowym rewanżu w Bydgoszczy BKS wygrał 3:1.



Mecz BKS Bydgoszcz – Lechia Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się o godz. 17:00. Relacji z tego spotkania będzie można wysłuchać w audycji „Muzyka i Sport”.