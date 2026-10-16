Bardzo duża awaria sieci Play w Bydgoszczy. Szczególnie dotknęła mieszkańców Fordonu

Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Wody nie mają mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr…
Dwa auta osobowe zderzyły się w Tulibowie (pow. lipnowski), na drodze powiatowej 2740C. Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym siedmioletnie dziecko. Wszyscy…
Kujawsko-pomorscy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, od początku roku do końca września zatrzymali 541 praw jazdy, w tym 410 za przekroczenie…
Zerwany światłowód jest przyczyną braku dostępu do internetu użytkowników sieci Play - potwierdziliśmy na infolinii.
Blisko 200 paczek z żywnością trafiło do potrzebujących, z okazji finału Kampanii „Walka z Głodem”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Na dziedzińcu…
Niebawem, już po raz trzydziesty, będzie kwesta na renowację pomników znanych Bydgoszczan. - Pracy jest sporo, liczy się każdy grosz i każdy wolontariusz…
Ludzie z Dąbrówki w powiecie świeckim walczą o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Pasy już były obiecane, na razie na obietnicy się kończy.
Na drodze krajowej nr 25 w Jaksicach (trasa między Bydgoszczą a Inowrocławiem) wprowadzono ruch wahadłowy, a na trasie S5 w rejonie Białych Błot, w kierunku…
Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, zapowiedział, że miasto zwiększy liczbę strażników miejskich, bo to właśnie oni mają strzec bramek, wykrywających…
W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister…
DK 91 w Białych Błotach w powiecie aleksandrowskim jest zablokowana po wypadku. Z pomocą dwóm poszkodowanym ruszyły wszystkie służby. Trafiły one do s…
34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi…