Fot. ilustracyjna
Bydgoszcz

Bardzo duża awaria sieci Play w Bydgoszczy. Szczególnie dotknęła mieszkańców Fordonu

Fot. ilustracyjna
Wielkość czcionkiAa

Zerwany światłowód jest przyczyną braku dostępu do internetu użytkowników sieci Play - potwierdziliśmy na infolinii.

Część mieszkańców Inowrocławia nie ma wody. Podstawiony został beczkowóz
Część mieszkańców Inowrocławia nie ma wody. Podstawiony został beczkowóz
Seria popołudniowych wypadków w regionie. Cztery osoby w szpitalu po zdarzeniu w Tulibowie [AKTUALIZACJA]
Awaria sieci wodociągowej w Kruszwicy. Bez wody są mieszkańcy ulic Niepodległości i Młyńskiej
Awaria za awarią na bydgoskim dworcu głównym PKP. Co się stało?
Awaria systemu NFZ w Bydgoszczy. Znamy przyczynę

Awaria wystąpiła o godz. 12:26 i obejmuje prawie całą Bydgoszcz, a szczególnie osiedla: Stary i Nowy Fordon, Tatrzańskie i Tereny Nadwiślańskie. Technicy pracują nad przywróceniem działania światłowodu. Usterka ma zostać usunięta planowo o godz. 23.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: awariaPlayświatłowódinternetbrak dostępu do internetu
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Finał Kampanii „Walka z Głodem”. Prawie 200 paczek trafiło do potrzebujących [zdjęcia]
następna informacja Ponad pół tysiąca praw jazdy zatrzymali policjanci z regionu. Większość za zbyt szybką jazdę

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Inowrocław

Część mieszkańców Inowrocławia nie ma wody. Podstawiony został beczkowóz

Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Wody nie mają mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr…

Marcin Glapiak BN
2026-10-16, 19:56
REGION

Seria popołudniowych wypadków w regionie. Cztery osoby w szpitalu po zdarzeniu w Tulibowie [AKTUALIZACJA]

Dwa auta osobowe zderzyły się w Tulibowie (pow. lipnowski), na drodze powiatowej 2740C. Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym siedmioletnie dziecko. Wszyscy…

BN
2026-10-16, 19:32
REGION

Ponad pół tysiąca praw jazdy zatrzymali policjanci z regionu. Większość za zbyt szybką jazdę

Kujawsko-pomorscy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, od początku roku do końca września zatrzymali 541 praw jazdy, w tym 410 za przekroczenie…

BN
2026-10-16, 19:15
Bydgoszcz

Bardzo duża awaria sieci Play w Bydgoszczy. Szczególnie dotknęła mieszkańców Fordonu

Zerwany światłowód jest przyczyną braku dostępu do internetu użytkowników sieci Play - potwierdziliśmy na infolinii.

Bartosz Nawrocki
2026-10-16, 18:42
Bydgoszcz

Finał Kampanii „Walka z Głodem”. Prawie 200 paczek trafiło do potrzebujących [zdjęcia]

Blisko 200 paczek z żywnością trafiło do potrzebujących, z okazji finału Kampanii „Walka z Głodem”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Na dziedzińcu…

Jarosław Wieprzycki BN
2026-10-16, 18:02
Bydgoszcz

Potrzeba ludzi do ratowania zniszczonych nagrobków znanych i zasłużonych Bydgoszczan

Niebawem, już po raz trzydziesty, będzie kwesta na renowację pomników znanych Bydgoszczan. - Pracy jest sporo, liczy się każdy grosz i każdy wolontariusz…

Katarzyna Bogucka DW
2026-10-16, 17:20
Świecie nad Wisłą

„Chodzimy polem, bo się boimy”. Mieszkańcy nie mogą doprosić się o przejście dla pieszych

Ludzie z Dąbrówki w powiecie świeckim walczą o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Pasy już były obiecane, na razie na obietnicy się kończy.

Marcin Doliński DW
2026-10-16, 16:30
REGION

Utrudnienia na trasie między Bydgoszczą a Inowrocławiem oraz w podbydgoskich Białych Błotach

Na drodze krajowej nr 25 w Jaksicach (trasa między Bydgoszczą a Inowrocławiem) wprowadzono ruch wahadłowy, a na trasie S5 w rejonie Białych Błot, w kierunku…

BN
2026-10-16, 16:23
Inowrocław

Strażnicy miejscy mają stać przy bramkach w inowrocławskich podstawówkach

Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, zapowiedział, że miasto zwiększy liczbę strażników miejskich, bo to właśnie oni mają strzec bramek, wykrywających…

Marcin Glapiak DW
2026-10-16, 15:25
Bydgoszcz

Kto zastąpi Marka Z. w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych? Wkrótce decyzja MON

W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister…

Mariusz Luda DW
2026-10-16, 14:34
Aleksandrów Kujawski

Zderzenie trzech aut na DK 91 pod Aleksandrowem Kujawskim. Znamy okoliczności wypadku [AKTUALIZACJA]

DK 91 w Białych Błotach w powiecie aleksandrowskim jest zablokowana po wypadku. Z pomocą dwóm poszkodowanym ruszyły wszystkie służby. Trafiły one do s…

DW
2026-10-16, 14:07
Mogilno

Rzucił puszką w jadącą ciężarówkę. Wpadł od razu, ale zarzut usłyszał dopiero, gdy wytrzeźwiał

34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi…

DW
2026-10-16, 13:07
więcej wiadomości
0:00 0:00