Bardzo duża awaria sieci Play w Bydgoszczy. Szczególnie dotknęła mieszkańców Fordonu

Inowrocław Część mieszkańców Inowrocławia nie ma wody. Podstawiony został beczkowóz Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Wody nie mają mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr…