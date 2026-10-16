Paweł Szrot/fot. Radek Pietruszka/PAP
Bydgoszcz

Zmiany w bydgoskiej radzie miasta. Poseł Paweł Szrot nowym szefem Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy

Paweł Szrot/fot. Radek Pietruszka/PAP
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Poseł PiS Paweł Szrot zastąpił na stanowisku szefa zarządu okręgu bydgoskiego posła Łukasza Schreibera, który po dołączeniu do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego został wykluczony z partii.

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Paweł Szrot poinformował na konferencji prasowej o swoich planach związanych z przyszłością partii w Bydgoszczy. Wyraźnie sprzeciwił się dalszemu funkcjonowaniu w radzie miasta klubu „Bydgoskiej Prawicy”. Przypomnijmy, w skład klubu wchodzą politycy PiS, Konfederacji oraz osoby bezpartyjne.

- Uważam, że formuła tego klubu po prostu się wyczerpała wobec jawnego akcesu części radnych do ugrupowania Rozwój Plus - tłumaczy. - Nie widzę sensu utrzymywania tej formuły i myślę, że nadszedł czas na jasną i czytelną tożsamość partyjną - dodaje.

Mówi poseł Paweł Szrot.

- Powstanie nowego klubu w radzie miasta nie oznacza zmiany poglądów - tłumaczy radna Grażyna Szabelska. - W głosowaniu będziemy prawdopodobnie wyrażać się bardzo podobnie, jak do tej pory w ramach Bydgoskiej Prawicy - informuje.

Mówi radna Grażyna Szabelska.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Paweł SzrotPrawo i Sprawiedliwośćnowy szef bydgoskiego Prawa i SprawiedliwościRada Miasta Bydgoszczy
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