Strażnicy miejscy mają stać przy bramkach w inowrocławskich podstawówkach

Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, zapowiedział, że miasto zwiększy liczbę strażników miejskich, bo to właśnie oni mają strzec bramek, wykrywających niebezpieczne przedmioty w szkołach podstawowych.

Ustawienie bramek bezpieczeństwa przy wejściach do szkół podstawowych w Inowrocławiu zapowiedziano po serii niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło ostatnio w placówkach na terenie kraju. Więcej o tym rozwiązaniu pisaliśmy tutaj.



- Mamy zamiar zwiększyć zatrudnienie w straży miejskiej, bo obsługę tych urządzeń i ewentualną kontrolę mogą przeprowadzać właśnie uprawnione osoby, czyli np. strażnicy miejscy. A więc nie będą to przypadkowe osoby ani pracownicy szkół - mówi Arkadiusz Fajok.



Ratusz wspólnie ze specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa chce opracować harmonogram dojścia do pełnego zabezpieczenia szkół.



