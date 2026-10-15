Polonia Bydgoszcz żegna kolejnego zawodnika po sezonie zakończonym awansem do PGE Ekstraligi. Kacper Andrzejewski poinformował w mediach społecznościowych, że po dwóch latach opuszcza klub ze Sportowej/fot. Archiwalne/Izabela Langner
Bydgoszcz

Kacper Andrzejewski odchodzi z Polonii Bydgoszcz. „Marzenie o Ekstralidze musi zaczekać”

Polonia Bydgoszcz żegna kolejnego zawodnika po sezonie zakończonym awansem do PGE Ekstraligi. Kacper Andrzejewski poinformował w mediach społecznościowych, że po dwóch latach opuszcza klub ze Sportowej/fot. Archiwalne/Izabela Langner
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Abramczyk Polonia Bydgoszcz żegna kolejnego zawodnika po sezonie zakończonym awansem do PGE Ekstraligi. Kacper Andrzejewski poinformował w mediach społecznościowych, że po dwóch latach opuszcza klub ze Sportowej.

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19-letni żużlowiec trafił do Bydgoszczy przed sezonem 2025 z BETARD Sparty Wrocław. W barwach Polonii spędził dwa sezony i w obu docierał z zespołem do finału Metalkas 2. Ekstraligi. Tegoroczny zakończył się dla „Gryfów” awansem do PGE Ekstraligi.

– To były najlepsze dwa lata w mojej dotychczasowej przygodzie z żużlem. Każdy trening, każdy wyjazd na tor i każdy bieg przy Waszym dopingu dawały mi ogromną motywację – napisał Andrzejewski w mediach społecznościowych.

W sezonie 2026 był podstawowym młodzieżowcem bydgoskiej drużyny, tworząc juniorski duet z Maksymilianem Pawełczakiem. W 18 spotkaniach odjechał 66 biegów, zdobywając 71 punktów i 16 bonusów. Przełożyło się to na średnią 1,318 punktu na wyścig. Rok wcześniej jego średnia wynosiła 1,143.

Andrzejewski odnosił z Polonią sukcesy również w rozgrywkach młodzieżowych. W bydgoskich barwach sięgał po złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a także triumfował w Mistrzostwach Polski Par Klubowych Juniorów.

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: żużel
TAGI: Kacper AndrzejewskiAbramczyk Polonia BydgoszczPolonia BydgoszczżużelPGE EkstraligaMetalkas 2. Ekstraligatransfery żużlowetransfery Polonii BydgoszczMaksymilian PawełczakSzymon WoźniakWiktor PrzyjemskiDariusz ŚledźBastian Pedersenżużel Bydgoszczsport w Bydgoszczy
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