Kacper Andrzejewski odchodzi z Polonii Bydgoszcz. „Marzenie o Ekstralidze musi zaczekać”

Abramczyk Polonia Bydgoszcz żegna kolejnego zawodnika po sezonie zakończonym awansem do PGE Ekstraligi. Kacper Andrzejewski poinformował w mediach społecznościowych, że po dwóch latach opuszcza klub ze Sportowej.

19-letni żużlowiec trafił do Bydgoszczy przed sezonem 2025 z BETARD Sparty Wrocław. W barwach Polonii spędził dwa sezony i w obu docierał z zespołem do finału Metalkas 2. Ekstraligi. Tegoroczny zakończył się dla „Gryfów” awansem do PGE Ekstraligi.



– To były najlepsze dwa lata w mojej dotychczasowej przygodzie z żużlem. Każdy trening, każdy wyjazd na tor i każdy bieg przy Waszym dopingu dawały mi ogromną motywację – napisał Andrzejewski w mediach społecznościowych.



W sezonie 2026 był podstawowym młodzieżowcem bydgoskiej drużyny, tworząc juniorski duet z Maksymilianem Pawełczakiem. W 18 spotkaniach odjechał 66 biegów, zdobywając 71 punktów i 16 bonusów. Przełożyło się to na średnią 1,318 punktu na wyścig. Rok wcześniej jego średnia wynosiła 1,143.



Andrzejewski odnosił z Polonią sukcesy również w rozgrywkach młodzieżowych. W bydgoskich barwach sięgał po złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a także triumfował w Mistrzostwach Polski Par Klubowych Juniorów.